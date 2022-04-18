Diablo II: Resurrected'ın satış rakamları açıklandı - Haberler

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Diablo II: Resurrected'ın satış rakamları açıklandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Diablo II: Resurrected'ın satış rakamları açıklandı

Blizzard, altı ay önce piyasaya sürülen RPG oyunudan bu yana Diablo 2: Resurrected satışlarının yüksek olduğunu bildirdi.

Warcraft 3 Reforged'un çalkantılı lansmanından sonra, Diablo 2: Resurected, Eylül 2021'de lansmanına eşlik eden çeşitli sunucu sorunlarına rağmen Blizzard topluluğu tarafından oldukça iyi karşılandı.

DIABLO II: RESURECTED SATIŞ RAKAMLARI AÇIKLANDI

Lansmanından bu yana yeni güncellemeler alarak hataları düzeltilen Diablo 2: Resurected'ın satış rakamları paylaşıldı. Eylül 2021'de lansmanı yapılan Diablo 2'nin 5 milyondan fazla adet satış yaptığı açıklandı.

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Topluluk, yeniden yapılan Diablo 2 oyununa olumlu yanıt vermiş gibi görünüyor ve Blizzard, Diablo 2: Resurected'ın Nisan 2022 itibariyle satışlarını açıkladı. Etkileyici bir dönüm noktası ve merakla beklenen Diablo 3'ün konsol versiyonları da 15 milyondan fazla satış yapması iki yıldan az sürdü.

Diablo II: Resurrected'ın satış rakamları açıklandı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Activision Blizzard, Diablo, Gamegar,, Haberler

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