Diablo II: Resurrected'ın satış rakamları açıklandı

Warcraft 3 Reforged'un çalkantılı lansmanından sonra, Diablo 2: Resurected, Eylül 2021'de lansmanına eşlik eden çeşitli sunucu sorunlarına rağmen Blizzard topluluğu tarafından oldukça iyi karşılandı.

DIABLO II: RESURECTED SATIŞ RAKAMLARI AÇIKLANDI

Lansmanından bu yana yeni güncellemeler alarak hataları düzeltilen Diablo 2: Resurected'ın satış rakamları paylaşıldı. Eylül 2021'de lansmanı yapılan Diablo 2'nin 5 milyondan fazla adet satış yaptığı açıklandı.

Topluluk, yeniden yapılan Diablo 2 oyununa olumlu yanıt vermiş gibi görünüyor ve Blizzard, Diablo 2: Resurected'ın Nisan 2022 itibariyle satışlarını açıkladı. Etkileyici bir dönüm noktası ve merakla beklenen Diablo 3'ün konsol versiyonları da 15 milyondan fazla satış yapması iki yıldan az sürdü.