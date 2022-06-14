Diablo 4'ün yeni nesil konsollara çıkış tarihi açıklandı

İlk olarak Kasım 2019'da duyurulan hack and slash, zindan oyunu Diablo 4'ten yeni oynanış fragmanı ve yeni nesil konsollar için çıkış tarihi verildi.

DIABLO IV'ÜN ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Başlangıçta geleneksel PC sürümünün yanı sıra PS4 ve Xbox One için duyurulan Diablo 4'ün Xbox & Bethesda etkinliği sırasında Xbox Series X|S ve PlayStation 5'e geleceği duyuruldu. Blizzard Entertainment, Diablo 4'ün yeni nesil konsollara 2023'te çıkış yapacağını açıkladı.

Diablo 4'ün internet sitesinde oyunun ön kayıt programını başlattı. Blizzard'dan bu konu hakkında bir açıklama gelmemesine karşın, betanın tam olarak ne zaman yayınlanacağı da açıklanmadı, ancak Microsoft'un gelecek yıl Activision-Blizzard'ı satın almasını tamamlaması beklendiği göz önüne alındığında önümüzdeki günlerde Xbox'tan daha fazla açıklama gelecektir.

Tüm platformlar arası cross play ve cross progression özelliği aktif edilecek Diablo 4'ün 2023 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.