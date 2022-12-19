Death Stranding 2 Farklı Bir Devam Oyunu Olacak

Usta oyun yönetmeni Hideo Kojima, Death Stranding 2 ile ilgili yaptığı açıklamada çok "farklı" bir devam oyunun yolda olduğundan bahsetti.

Usta oyun yönetmeni Hideo Kojima, Death Stranding 2 ile ilgili yaptığı açıklamada çok "farklı" bir devam oyunun yolda olduğundan bahsetti.

Death Stranding 2 The Game Awards'da yapılan sürpriz duyuru ile duyuruldu. Önceki oyun duyurularında benimsediği formüllerin aksine doğrudan sahneye çıkan Hideo Kojima oyunun sinematik fragmanını da dünya ile paylaştı.

Ünlü oyun yönetmeni heyecan uyandıran Death Stranding devam oyunu hakkında yeni ipuçları verdi. Brain Structure adlı podcast programında DS2 adı ile tanıtılan devam oyununa dair açıklamalarda bulundu.

Oyun dünyasının itibarı yüksek yönetmeni yakın zamanda yaptığı açıklamalarda, devam oyununun ilk oyundan farklı bir yerde olacağının altını çiziyor. Öyle ki ve detaylı sinematikler ve oldukça derin hikaye anlatımı gibi Kojima imzalı yapımlar ile özdeşleşmiş unsurlar yeni oyunda da kendine yer bulacak. Yönetmen iki yapım arasında nasıl farkların olacağı konusuna da değendi ve devam oyununun ilk oyun ile arasında köklü değişiklikler olduğunu ekledi.

Spotify programında Sam Porter Bridges karakteri üzerinden Death Stranding ve Death Stranding 2 arasındaki bağlantıyı anlatan usta yönetmen, yeni oyunun daha yenilikçi oynanış elementlerine yer verdiğini de ifadelerine ekledi. Kojima, "İlk oyunu oynamayan oyunculara da hitap etmek için, oyunu hem nostaljik hem de yenilikçi yaptım" dedi.

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Görünen o ki Hideo Kojima ilk oyun ile benimsediği kriptik imaj yerine kartlarını bu kez açık oynayacak. Yine de konu Kojima olduğunda çözülmesi gereken bir derya ipucu olduğunu hatırlamakta fayda var. Yönetmen fragmanın yayımlandığı The Game Awards akşamında "fragmana pek çok şey gizledim, ipuçlarını takip etmenizi bekliyorum" demiş ve oyuncuları gizemleri çözmeye davet etmişti.

Oyuncular şimdi daha fazla detay ve haber için gözlerini Kojima tarafına çevirmiş durumda. Death Stranding 2'nin ise 2023'ün sonları ve 2024'ün başları arasında çıkış yapması bekleniyor.