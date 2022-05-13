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Dead Space Remake'in çıkış tarihi açıklandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Dead Space Remake'in çıkış tarihi açıklandı

Motive Studios'un geliştirip Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlendiği Dead Space Remake'in çıkış tarihi resmi olarak yayınlandı.

Dün akşam yayınlanan Dead Space Remake'in oynanış videosu ve çıkış tarihi yayınlandı. Önümüzdeki sene oyuncularla buluşacak olan üçüncü şahıs nişancı hayatta kalma – korku oyunu Dead Space Remake'in çıkış tarihi oyunculara duyuruldu.

DEAD SPACE REMAKE ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için piyasaya sürülecek olan Dead Space Remake'in 27 Ocak 2023'te çıkış yapacağı açıklandı.

Dead Space'in yeniden yapımı için Star Wars Battlefront II'nin arkasındaki geliştirici ekip Motive Studio yer alıyor.

Dead Space'in Kıdemli Yapımcısı Phillippe Ducharme yaptığı açıklamada, "Bu yeniden yapımı geliştirmek, Motive'den bizim için çok eğlenceliydi, çünkü serinin gerçek hayranlarıyız ve hak ettiği saygıyla davranmak istiyoruz." dedi.

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Dün akşam yayınlanan 1 saat 12 dakikalık canlı yayında yeniden yapım hakkındaki yenilikler konuşulurken diğer yandan ise oynanış görüntüleri de paylaşıldı.

DEAD SPACE REMAKE OYNANIŞ FRAGMANI İZLE

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

oyun, Gamegar,, Haberler

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