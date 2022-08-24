Dead Island 2'nin resmi çıkış tarihi belli oldu
Gamegar Haberleri
Gamescom Opening Night LIVE 2022 etkinliği sırasında prömiyeri yapılan Dead Island 2, ilk duyurulmasından 8 yıl sonra tekrardan gün yüzüne çıktı. Sinematik fragman yayınlanan Dead Island 2'nin 3 Şubat 2023'te piyasaya sürüleceği açıklandı.
Yıllardır süren bekleyişin ardından Dead Island 2, Gamescom Opening Night LIVE 2022 etkinliği ile nihayet bir resmi lansman tarihine kavuştu. Şubat 2023'te PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak
Sinematik fragmanda, Dead Island 2'de oynanabilecek altı karakterden biri olan Jacob'a yer verildi. Her biri benzersiz bir kişiliğe ve diyaloğa sahip olacak. Ayrıca karakterlerin özelleştirilebilir yetenekleri, oyuncuların anında yeniden tasarlamalarını sağlayacak yepyeni bir beceri sisteminin izniyle olacak.
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Deep Silver Dambuster Studios'un geliştiriciliğini yapıp ve Deep Silver'ın yayıncılığını üstlendiği aksiyon zombi oyunu Dead Island 2, uzun aradan sonra resmi bir çıkış tarihine kavuştu.Dead Island 2, 3 Şubat 2023 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak.
Los Angeles karantina altında, orduysa çekilmiş durumda. Sadece sen ve patojene dirençli birkaç diğer kişi şehrin (ve insanlığın) geleceğini dengede tutabilecek.
Dead Island 2 şık, canlı ve zombi hastalığıyla dolu. Kana bulanmış Los Angeles'ın ikonik sahnelerini keşfet. Olağanüstü karakterlerle tanış. Muhteşem kanlı detaylarla sayısız düşmanı öldür. Ve olabilecek en iyi Zombi Katili olmak için evril!