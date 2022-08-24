Dead Island 2'nin resmi çıkış tarihi belli oldu

Yıllardır süren bekleyişin ardından Dead Island 2, Gamescom Opening Night LIVE 2022 etkinliği ile nihayet bir resmi lansman tarihine kavuştu. Şubat 2023'te PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak

DEAD ISLAND 2'DEN SİNEMATİK FRAGMAN GELDİ

Sinematik fragmanda, Dead Island 2'de oynanabilecek altı karakterden biri olan Jacob'a yer verildi. Her biri benzersiz bir kişiliğe ve diyaloğa sahip olacak. Ayrıca karakterlerin özelleştirilebilir yetenekleri, oyuncuların anında yeniden tasarlamalarını sağlayacak yepyeni bir beceri sisteminin izniyle olacak.

DEAD ISLAND 2 ÇIKIŞ TARİHİ

Deep Silver Dambuster Studios'un geliştiriciliğini yapıp ve Deep Silver'ın yayıncılığını üstlendiği aksiyon zombi oyunu Dead Island 2, uzun aradan sonra resmi bir çıkış tarihine kavuştu.Dead Island 2, 3 Şubat 2023 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak.

DEAD ISLAND KONUSU

Los Angeles karantina altında, orduysa çekilmiş durumda. Sadece sen ve patojene dirençli birkaç diğer kişi şehrin (ve insanlığın) geleceğini dengede tutabilecek.

Dead Island 2 şık, canlı ve zombi hastalığıyla dolu. Kana bulanmış Los Angeles'ın ikonik sahnelerini keşfet. Olağanüstü karakterlerle tanış. Muhteşem kanlı detaylarla sayısız düşmanı öldür. Ve olabilecek en iyi Zombi Katili olmak için evril!