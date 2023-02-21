Dark Souls'tan ilham alan Bleak Faith: Forsaken, Mart 2023'te çıkacak

Archangel Studios, Dark Souls'tan ilham alan oyunu Bleak Faith: Forsaken'ın 10 Mart'ta piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu duyuruyu kutlamak için ekip, aşağıda bulabileceğiniz yeni bir oynanış fragmanı da yayınladı.

Bleak Faith: Forsaken, Dark Souls serisinden ilham alan üçüncü şahıs bir açık dünya hayatta kalma korku aksiyon RPG'sidir. Bu oyunda, oyuncular Forsaken'lardan birinin rolünü üstlenecekler.

BLEAK FAITH: FORSAKEN ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Souls-like aksiyon macera rol yapma oyunu Bleak Faith: Forsaken, 10 Mart 2023'te PlayStation 4, Xbox One ve Steam için piyasaya sürülecek. Geliştiricilere göre, oyunun mücadelesi oyuncuları sınırlarına zorlamayı hedefleyecek. Konumlandırma, zamanlama ve kaynak yönetimi, her zaman akılda tutmaları gereken şeylerdir.

İlgili Haberler

AÇIK DÜNYA VE KEŞİF

Omnistructure'ı ilk kez keşfedin. Atmosfer açısından zengin ve tehlikelerle dolu, daha önce deneyimlediğiniz hiçbir şeye benzemeyen yeni bir dünyaya dalmaya hazır olun. Her yol size uygun değildir, bu yüzden Bleak Faith'te koşmaya, tırmanmaya, sıçramaya ve yükselmeye hazır olun.

BOSS DÖVÜŞLERİ

Eşsiz müziklerle unutulmaz patron dövüşlerine hazır olun. Bosslar tehlike seviyelerini daha da yükseltir ve Omnistructure'ın çeşitli sektörlerinde heyecan verici bir yolculuk sağlar.