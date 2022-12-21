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Dark Passage Valorant güncel kadro

Gamegar Haberleri

Dark Passage Valorant güncel kadro

2003 yılında kurulan League of Legends ve Valorant takımlarını bünyesinde barından Türk espor organizasyonu Dark Passage'ın güncel Valorant kadrosu merak ediliyor. Peki, Dark Passage Valorant güncel kadrosunda kimler var? Dark Passage Valorant güncel kadro! Detayları haberimizde…

28 Ağustos 2020 yılında kurulan Dark Passage'ın Valorant takımının güncel kadrosu merak edilmektedir. Dark Passage'ın 21 Aralık 2022 itibariyle güncel Valorant kadrosu şu şekildedir:

DARK PASSAGE VALORANT KADROSU

  • Zafer "w0zzip" Güngör
  • Emre "ruffian" Tutcalı
  • Ferhat "JrayN" Yılmaz
  • Hakan "iXeonN" İyice
  • Ekrem "logicman" Aydın

Dark Passage'ın Valorant takım koçluğunu ise Anıl raideNN" Ahlas üstlenmektedir.

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DARK PASSAGE KAZANDIĞI VALORANT TURNUVALARI

  • 10 Aralık 2022 – Golden Goose #5 - $500
  • 24 Temmuz 2022 – Lidoma Esports 2022 Dejavu Valorant Tournament – $400
  • 22 Mayıs 2022 – Metafy Masters #2 - $748
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Valorant Gamegar Haberler

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