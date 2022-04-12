Cyberpunk 2077 Direktöründen Açıklama: 'Yapacak Çok İşimiz Var'

Cyberpunk 2077 1.5 güncellemesiyle daha stabil bir sürüme erişti. Oyunun görev tasarım direktörü ise "yapacak çok işimiz var" açıklamasını yaptı.

Oyun dünyasının kanayan yarası olan Cyberpunk 2077 geçtiğimiz ay yeni güncellemesini aldı. Oyunun dünyasına dört yeni ev ekleyen 1.5 yaması performans tarafında iyileştirmeler vadediyor. Yapım her ne kadar çıkış öncesi gösterilen reklamlardaki oyuna benzemese de ağır adımlarla doğru yönde ilerliyor. Oyunun Görev Tasarım Direktörü Pawel Sasko ise oyunun güncel durumu hakkında bir açıklama yaptı.

"Bir genişleme paketinin yanı sıra birçok şey üzerinde çalıştığımızdan emin olabilirsiniz. Değişen bir şey yok. Oyunu aktif olarak daha iyi bir hale getirmek için çalışıyoruz. Çünkü biz de yapacak çok işimiz olduğunun farkındayız."

CD Projekt Red ise oyun 10 Aralık 2020'de çıkış yaptıktan sonra bir video yayımlamış ve gelen tepkiler üzerine "kaliteye bağlılığımız sürüyor" açıklamasında bulunmuştu. Oyun dünyası ise The Witcher 4'ün duyurulmasıyla beraber Cyberpunk 2077'nin rafa kaldırıldığını düşünüyor.

Oyuncuları uzak bir distopyaya götüren oyunun önümüzdeki süreçte bir genişleme paketi alacak. REDengine oyun motoruyla geliştirilen ek paketten sonra CDPR'ın yeni oyun motoru Unreal Engine 5 olacak.

CDPR Duyurdu: Yeni The Witcher Oyunu Geliyor

Bu karar ise şirketin odağının Cyberpunk 2077'den yeni The Witcher oyununa kaydığını işaret ediyor. Fakat Sasko'dan gelen açıklama doğrultusunda şirketin belalı oyunu ile işi henüz bitmiş değil. Oyun motoru yakında ıskartaya çıkarılacak olsa da Cyberpunk 2077 1.5 güncellemesinin son yama olmayacağı tahmin ediliyor.

Stüdyonun başındaki isim Adam Kicinski geçtiğimiz yıl nisan ayında konu hakkında bir açıklama yapmıştı. Kicinski "Oyunu rafa kaldırma gibi bir seçenek görmüyorum. Oyunu hem gurur duyacağımız hem de gelecek yıllarda başarılı bir şekilde satabileceğimiz bir noktaya getireceğimize ikna olmuş durumdayız" ifadelerini kullanmıştı.

2021 Steam Oyun Ödülleri'nde Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun Ödülü için aday gösterilmiş ve kullanıcıların oylarıyla kazanan yapım olmuştu. Nisan 2022 itibarıyla oyun 430,000'den fazla incelemeyle Steam üzerinde Çoğunlukla Olumlu notunu almayı başardı. Cyberpunk 2077'nin oyun dünyasında bir sonraki No Man's Sky olup olmayacağını zaman gösterecek.

Bu süreçte oyunun incelemelerine göz atabilir ve Cyberpunk 2077 1.5 güncellemesine dair bilgi edinebilirsiniz.

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