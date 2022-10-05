Company Of Heroes 3 çıkış tarihi eklendi. İkinci Dünya Savaşı temalı eş-zamanlı strateji oyunu önümüzdeki yıl çıkış yapacak.

Efsanevi strateji oyunu serisinin yeni halkası Company of Heroes 3 geçtiğimiz yıl duyuruldu. 17 Kasım 2022 tarihinde çıkış yapması planlanan oyunun çıkış tarihinde ertelemeye gidildi. Relic imzalı klasik RTS serisinin üçüncü halkası 2023'ün ilk çeyreğinde çıkış yapacak.

Relic Entertainment erteleme sürecine dair net açıklamalar yaptı. Oyunun çıkış için henüz hazır olmadığını ifade eden Relic dört aylık süreç içerisinde oyun üzerinde yoğun bir çalışma yürütecek. Hata testleri ve mekanikler üzerinde yapılan düzenlemeler haricinde oyuna yeni içerikler eklenmeyecek. Geliştirici ekip "yeni çıkış tarihine dek oyuna yeni eklemeler yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Yayıncı firma büyük oranda oyuncu geribildirimleri doğrultusunda çalıştıklarını dile getirdi. Company of Heroes 3 geçtiğimiz süreçte deneme sürümü ile oyuncuları karşıladı. Bu süreçte oyunun forumlarında ve geliştirici kanallarında pek çok geribildirim paylaşıldı.

Company of Heroes 3 çıkış tarihi ne zaman?

Sevilen strateji oyunu Company of Heroes 3 23 Şubat 2023 tarihinde çıkış yapacak. Relic'in en iddialı strateji oyunu olan COH3 çok oyunculu tarafı ile olumlu eleştiriler aldı. Daha önce deneme sürümünü deneyim etme şansını elde edenler strateji oyununa geçer not verdi. Serinin üçüncü halkası İkinci Dünya Savaşı'nın Ege'deki cephelerini resmetmeye geliyor.

Önceki oyunlarda doğu ve batı cephelerinde mücadele eden oyuncular bu kez Ege ve Kuzey Afrika'ya yolculuk edecek. Çeşitli seferler ile cihan harbinin daha önce çok fazla görme şansı bulamadığımız bölgeleri gözler önüne serilecek. Oyunun eş zamanlı savaş tarafında pek çok yeniliği bünyesinde barındırdığı belirtildi. Yıkılma ve patlama animasyonlarının büyük oranda gelişme gösterdiği oyunda savaşın etkileri daha da belirgin olacak.

Company of Heroes 3 Şubat 2023'te sadece Microsoft Windows üzerinde çıkış yapacak. Oyunun konsol platformları için çıkış yapmayacağı kaydedildi.