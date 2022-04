COD WW2 sistem gereksinimleri neler? COD WW2 kaç GB?

Sledgehammer tarafından geliştirilip Activision tarafından yayınlanan İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan popüler FPS savaş oyunu Call of Duty WW2'nin sistem gereksinimleri araştırılıyor. Peki, Call of Duty WW2 sistem gereksinimleri neler? COD WW2 sistem gereksinimleri neler? Call of Duty WW2 kaç GB? İşte COD WW2 sistem gereksinimleri…

COD WW2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER

COD WW2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit

İşlemci: CPU: Intel® Core™ i3 3225 3.3 GHz veya AMD Ryzen™ 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 660 / GTX 150 veya ATI Radeon HD 7850 veya AMD RX 550

Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

COD WW2 Kaç GB?

COD WW2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 90 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

COD WW2 KONSU

Call of Duty®, II. Dünya Savaşı'nı yeni bir oyun nesli için yeniden tanımlayan nefes kesen bir deneyim olan Call of Duty®: WWII ile köklerine geri dönüyor. Çıkarma gününde Normandiya'ya ayak basın ve tarihin en anıtsal savaşında Avrupa'nın simgeleşmiş noktalarında savaşın. Klasik Call of Duty savaşını, yoldaşlık bağlarını ve dünyayı zorbalığa sürükleyen küresel bir güce karşı verilen savaşı tecrübe edin.