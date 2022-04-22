COD WW2 sistem gereksinimleri neler? COD WW2 kaç GB?
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Savaş oyunları dendiği zaman akla gelen oyunlardan olan Call of Duty serisinin İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan nefes kesen oyunu Call of Duty WW2 sistem gereksinimleri neler? COD WW2 sistem gereksinimleri neler? Call of Duty WW2 kaç GB? Detaylar haberimizde…
Sledgehammer tarafından geliştirilip Activision tarafından yayınlanan İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan popüler FPS savaş oyunu Call of Duty WW2'nin sistem gereksinimleri araştırılıyor. Peki, Call of Duty WW2 sistem gereksinimleri neler? COD WW2 sistem gereksinimleri neler? Call of Duty WW2 kaç GB? İşte COD WW2 sistem gereksinimleri…
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit
- İşlemci: CPU: Intel® Core™ i3 3225 3.3 GHz veya AMD Ryzen™ 5 1400
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce 660 / GTX 150 veya ATI Radeon HD 7850 veya AMD RX 550
- Depolama: 90 GB kullanılabilir alan
COD WW2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 90 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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Call of Duty®, II. Dünya Savaşı'nı yeni bir oyun nesli için yeniden tanımlayan nefes kesen bir deneyim olan Call of Duty®: WWII ile köklerine geri dönüyor. Çıkarma gününde Normandiya'ya ayak basın ve tarihin en anıtsal savaşında Avrupa'nın simgeleşmiş noktalarında savaşın. Klasik Call of Duty savaşını, yoldaşlık bağlarını ve dünyayı zorbalığa sürükleyen küresel bir güce karşı verilen savaşı tecrübe edin.