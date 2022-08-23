Cities Skylines'a bir yeni DLC daha geliyor

Colossal Order'ın geliştiriciliğini yapıp Paradox Interactive'in 2015 yılında yayınladığı şehir kurma ve simüle etme oyunu Cities Skylines'a bir yeni eklenti paketi duyuruldu. Yeni DLC ile birlikte yaya caddeleri, araçsız alanlara, plazalara, özel bölgeleri ve hizmet binaları geliyor.

Paradox Interactive ve Colossal Order bugün, Cities: Skylines için bir sonraki eklenti paketi olana Plazas and Promenades'i duyurdu. Yayalara ağırlık verilen DLC'nin PC, Epic Games, Xbox One ve PlayStation 4 için çıkış yapacağı bildirildi.

Cities Skylines'a gelecek yeni DLC ile araç trafiği derdine girmenize gerek kalmayacak, ancak bu sefer insan trafiğini kontrol etmeniz gerekebilir. Cities Skylines: Plazas & Promenades eklenti içeriği, 300'den fazla yeni varlık içeriyor.

"Cities Skylines: Plazas & Promenades eklentisi Yaya Bölgelerini, Özel Bölgeleri ve Hizmet Binalarını tanıtıyor. Yaya caddelerine, araçsız alanlara, modern plazalara merhaba deyin ve yepyeni şehir hizmet binaları ve 3 yeni özel bölge inşa ederken vatandaşlarınızın sadece yaya caddelerinde özgürce dolaşmasına izin verin."

CITIES SKYLINES: PLAZAS AND PROMENADES DLC





CITIES SKYLINES PLAZAS & PROMENADES YENİLİKLERİ NELER?

Gürültüye ve hava kirliliğine veda et, yayalaştırılmış sokakları, arabasız bölgeleri ve modern plazaları selamla. Şehirlerine bu çevre dostu eklentiyle seviye atlatmanın zamanı geldi!

Yayalaştırılmış Sokaklar

Sadece yayalara izin verilen sokaklarda vatandaşlarının özgürce yürümesine izin ver! Şehrine diğer tüm yollar gibi yerleştir, çoğu aracın ve gürültü kirliliğinin giremediği yepyeni yeşil şehir merkezleri kur.

Yayalaştırılmış Bölgeler ve Yeni Politikalar

Şehrin için üç tane, bölgeye özel politikayı etkinleştir. Buna Yavaş Sürüş de dahil: Yayalaştırılmış bölgedeki tüm caddelerin, otobanlar hariç olmak üzere, hız sınırı 20 mil/saat ile sınırlandırılır. Şeker Yasağı: Yayalaştırılmış bölgedeki vatandaşların ortalama ömrünü uzatır ama mutluluklarını düşürür. Sokak Müziği: Yayalaştırılmış ticari bölgelerdeki mutluluğu ve gürültü kirliliğini artırır.

Bölge Özelleştirmesi

3 yeni bölge özelleştirmesi ekledik: ofisler, yüksek yoğunluklu konut bölgeleri ve yüksek yoğunluklu ticari bölgeler. Bir bölgede bir özelleştirme seçmek, o bölgedeki tüm bölgelendirilmiş kareleri etkileyerek farklı görsel görünüm ve oynanış etkisine sahip binalar üretmelerini sağlar. Her özelleştirme 24 yeni modern bitişik yapı içerir!

Şehir hizmetleri binaları

Hizmet binaları önemlidir ama muhteşem görünüşlü hizmet binalarına ne dersin? Stillerini eşleştirerek bu binaları yayalaştırılmış bölgelere bağla ve (başarılı bir yayalaştırılmış bölgenin temel ölçülerinden biri olan) iyi mutluluk değerlerine katkıda bulunacak hizmetler sun.