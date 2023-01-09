Two Star Games tarafından geliştirilen hayatta kalma korku oyunu Choo Choo Charles'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Choo Choo Charles sistem gereksinimleri neler? Choo Choo Charles kaç GB? Detayları haberimizde…

Eski bir trenle açık dünya adada gezin, trenini zamanla yükselt ve onu kullanarak Charles adında şeytani bir örümcek trenle savaşacağınız Choo Choo Charles sistem gereksinimleri neler? Choo Choo Charles kaç GB? İşte detaylar…

CHOO CHOO CHARLES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Choo Choo Charles'ı minimum ayarlarda oynamak için dört çekirdekli Intel veya eş değer AMD işlemcisine, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD 6870 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

CHOO CHOO CHARLES MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Quad Core

: Intel Quad Core Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD 6870

: NVIDIA GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD 6870 Depolama : 3 GB kullanılabilir alan

CHOO CHOO CHARLES KAÇ GB?

Choo Choo Charles'ı oynamak için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerekmektedir.