Üye Girişi
Haberi Paylaş

Choo Choo Charles sistem gereksinimleri neler? Choo Choo Charles kaç GB?

Gamegar Haberleri

Choo Choo Charles sistem gereksinimleri neler? Choo Choo Charles kaç GB?

Two Star Games tarafından geliştirilen hayatta kalma korku oyunu Choo Choo Charles'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Choo Choo Charles sistem gereksinimleri neler? Choo Choo Charles kaç GB? Detayları haberimizde…

Eski bir trenle açık dünya adada gezin, trenini zamanla yükselt ve onu kullanarak Charles adında şeytani bir örümcek trenle savaşacağınız Choo Choo Charles sistem gereksinimleri neler? Choo Choo Charles kaç GB? İşte detaylar…

Choo Choo Charles'ı minimum ayarlarda oynamak için dört çekirdekli Intel veya eş değer AMD işlemcisine, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD 6870 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

  • İşletim Sistemi : Windows 7
  • İşlemci : Intel Quad Core
  • Bellek : 4 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD 6870
  • Depolama : 3 GB kullanılabilir alan

Choo Choo Charles'ı oynamak için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title