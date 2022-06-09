Ceren Pektaş (Lunaspia) kimdir? Ceren Pektaş kaç yaşında, nereli? Lunaspia Instagram, Discord hesapları! - Haberler

Lunaspia Ceren Pektaş kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Twitch yayıncıları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Ceren Pektaş yani Lunaspia oluyor. Binlerce görüntülemeye ulaşan Lunaspia, Royal Youth ile adını duyurdu. Peki, Ceren Pektaş (Lunaspia) kimdir? Ceren Pektaş kaç yaşında?

CEREN PEKTAŞ LUNASPIA KİMDİR?

Royal Youth'dan bildiğimiz isimler arasında yer alan Ceren Pektaş, 1998 yılın da Ankara'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesinde Almanca dili ve edebiyatı üzerine okumaktadır. Başarılı bir takımla anlaşmak isteyen Lunaspia Royal Younth ile anlaşmaya varır. Royal Younth takımında 2 ay bi süre görev alır. Yaklaşık 4 aydır Twitch platformunda yayınlar yapmaktadır. Yayınlarında genellikle CS:GO oynamaktadır. Ceren Pektaş şu anda Digital Atletics takımında resmi yayıncı olarak görev yapmaktadır.

LUNASPIA'NIN SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Lunaspia'nın Twitter hesabında 1.688 takipçi, İnstagramda ise 22.1B takipçisi, YouTube kanalında ise 1.38 B abonesi bulunmaktadır. Discord sunucusunda 900'e yakın üyesi vardır. Twitch platformunda ise 80.4 B takipçisi bulunmaktadır.

Haberler.com - Gamegar