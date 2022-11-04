CD Projekt'in bir sonraki Witcher üçlemesinin yönetmeni belli oldu

Daha önce CD Projekt'te kreatif direktör ve Cyberpunk 2077'de animasyon yönetmeni olarak görev alan Sebastian Kalemba, Twitter'dan yaptığı duyuru ile yeni Witcher Saga oyununu yönettiğini açıkladı.

Polonya merkezli video oyun şirketi CD Projekt Red, geçtiğimiz aylarda birçok oyun duyurdu. Önümüzdeki senelerde piyasaya sürülecek oyunlar ve projeleri duyuran şirket, yeni Witcher üçlemesinin yönetmenini açıkladı.

YENİ WITCHER ÜÇLEMESİNİN YÖNETMENİ BELLİ OLDU

CD Projekt Red şirketinde daha önce kreatif direktör ve Cyberpunk 2077'de animasyon direktörü olarak çalışan Sebastian Kalemba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni Witcher Saga'yı yönetiyorum. CD Projekt Red'e katıldığımdan beri hiçbir şeyin imkansız olmadığına inanıyorum ve çıtayı yükseltmek, duygusal hikayeler anlatmak ve dünyalar yaratmak için buradayız. CDPR'nin bir parçası olmaktan ve böylesine yetenekli ve tutkulu bir ekiple çalışmaktan gurur duyuyorum." sözlerine yer verdi.

CD Projekt, Kalemba'nın pozisyonunu resmi olarak açıklamadı, ancak Cyberpunk 2077 görev direktörü Pawel Sasko da dahil olmak üzere birçok çalışan, topluluk direktörü Marcin Momot, Halkla İlişkiler Direktörü Radek Grabowski ve iletişim müdürü Pawel Burza yeni işinden dolayı kendisini tebrik etti.