Infinity Ward'ın geliştirip Activision'ın yayıncılığını yaptığı Görev Timi 141'in geri dönen hikayesine ortak olacağımız Call of Duty Modern Warfare 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Call of Duty Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Modern Warfare 2 kaç GB? Detayları haberimizde...

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Call of Duty Modern Warfare 2'ni 30 FPS'te oynayabilmek için Intel Core i3-6100 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470 ekran kartı gerektirmektedir.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core™ i3-6100veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 125 GB kullanılabilir alan

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 125 GB kullanılabilir alan

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 KAÇ GB?

Call of Duty Modern Warfare 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil cihazınızda 125 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.