Call of Duty Modern Warfare 2'nin beta tarihi açıklandı - Haberler

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Call of Duty Modern Warfare 2'nin beta tarihi açıklandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Call of Duty Modern Warfare 2'nin beta tarihi açıklandı

Activision'ın yeni Call of Duty oyunu Modern Warfare 2'nin beta başlangıç tarihinin Eylül ayında düzenleneceği bildirildi.

What if Gaming'in haberine göre Call of Duty Modern Warfare 2 Beta, oyuncuların uygulamaları olarak ilerlemesini sağlayacak ve oyunun beta tarihinin 17 – 19 Eylül tarihleri arasında olacağı bildirildi.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 BETA TARİHİ

Call of Duty Modern Warfare 2 betası için iki hafta sonu ayarlandı. PlayStation oyuncuları 15 ve 16 Eylül'de erken erişim sağlayacak ve 17 – 19 Eylül tarihlerinde de açık beta yayınlanacak. İkinci hafta sonu ise Xbox oyuncuları erken erişim ve betaya katılabilecek. 22 – 23 Eylül tarihleri arasında Xbox kullanıcıları erken erişime ulaşırken 24 – 26 Eylül tarihlerinde açık beta yayınlanacak.

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CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II BETA TARİHLERİ:

İlk Hafta Sonu(Playstation'a Özel)

  • Erken Erişim: 15 – 16 Eylül
  • Açık Beta: 17 – 19 Eylül

İkinci Hafta Sonu (Cross-play Beta)

  • Erken Erişim: 22 – 23 Eylül
  • Açık Beta: 24 – 26 Eylül

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Battle.net PC veya Steam PC'de Call of Duty: Modern Warfare II için ön sipariş verebilir veya ön satın alabilir ve Açık Beta'ya erken erişim sağlayabilirsiniz.

Call of Duty Modern Warfare 2'nin beta tarihi açıklandı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Call of Duty Modern Warfare 2 Call Of Duty Gamegar Haberler

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