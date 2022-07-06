Call of Duty Modern Warfare 2'nin beta tarihi açıklandı
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Activision'ın yeni Call of Duty oyunu Modern Warfare 2'nin beta başlangıç tarihinin Eylül ayında düzenleneceği bildirildi.
What if Gaming'in haberine göre Call of Duty Modern Warfare 2 Beta, oyuncuların uygulamaları olarak ilerlemesini sağlayacak ve oyunun beta tarihinin 17 – 19 Eylül tarihleri arasında olacağı bildirildi.
CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 BETA TARİHİ
Call of Duty Modern Warfare 2 betası için iki hafta sonu ayarlandı. PlayStation oyuncuları 15 ve 16 Eylül'de erken erişim sağlayacak ve 17 – 19 Eylül tarihlerinde de açık beta yayınlanacak. İkinci hafta sonu ise Xbox oyuncuları erken erişim ve betaya katılabilecek. 22 – 23 Eylül tarihleri arasında Xbox kullanıcıları erken erişime ulaşırken 24 – 26 Eylül tarihlerinde açık beta yayınlanacak.
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CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II BETA TARİHLERİ:
İlk Hafta Sonu(Playstation'a Özel)
- Erken Erişim: 15 – 16 Eylül
- Açık Beta: 17 – 19 Eylül
İkinci Hafta Sonu (Cross-play Beta)
- Erken Erişim: 22 – 23 Eylül
- Açık Beta: 24 – 26 Eylül
PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Battle.net PC veya Steam PC'de Call of Duty: Modern Warfare II için ön sipariş verebilir veya ön satın alabilir ve Açık Beta'ya erken erişim sağlayabilirsiniz.