Call of Duty Modern Warfare 2'nin beta tarihi açıklandı

What if Gaming'in haberine göre Call of Duty Modern Warfare 2 Beta, oyuncuların uygulamaları olarak ilerlemesini sağlayacak ve oyunun beta tarihinin 17 – 19 Eylül tarihleri arasında olacağı bildirildi.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 BETA TARİHİ

Call of Duty Modern Warfare 2 betası için iki hafta sonu ayarlandı. PlayStation oyuncuları 15 ve 16 Eylül'de erken erişim sağlayacak ve 17 – 19 Eylül tarihlerinde de açık beta yayınlanacak. İkinci hafta sonu ise Xbox oyuncuları erken erişim ve betaya katılabilecek. 22 – 23 Eylül tarihleri arasında Xbox kullanıcıları erken erişime ulaşırken 24 – 26 Eylül tarihlerinde açık beta yayınlanacak.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II BETA TARİHLERİ:

İlk Hafta Sonu(Playstation'a Özel)

Erken Erişim: 15 – 16 Eylül

Açık Beta: 17 – 19 Eylül

İkinci Hafta Sonu (Cross-play Beta)

Erken Erişim: 22 – 23 Eylül

Açık Beta: 24 – 26 Eylül

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Battle.net PC veya Steam PC'de Call of Duty: Modern Warfare II için ön sipariş verebilir veya ön satın alabilir ve Açık Beta'ya erken erişim sağlayabilirsiniz.