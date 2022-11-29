Call of Duty: Modern Warfare 2 Ghost Odaklı Bir Yan Hikaye Sunabilir

Geliştiriciye yakın kaynaklara göre Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare 2 Ghost odaklı bir yan hikaye üzerinde çalışıyor.

Geliştiriciye yakın kaynaklara göre Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare 2 Ghost odaklı bir yan hikaye üzerinde çalışıyor.

Infinity Ward imzalı Call of Duty Modern Warfare 2 serinin en sevilen üyelerini yeniden hayal eden bir deneyim sunuyor. Geçtiğimiz ay çıkış yapan yapım serinin ikonik yüzlerini yeniden sunması ile öne çıktı. Modern Warfare 2 bünyesinde en yoğun ilgiyi toplayan karakter ise Ghost kod adlıSimon Riley adındaki asker oldu.

Fakat yakın zamanda geliştirici ekibe yakınlığıyla bilinen kaynaklar oyuncuların Ghost ile tekrar buluşacağını işaret ediyor. Söylentilere göre Infinity Ward ekibi Ghost etrafında şekillenen bir yan hikaye üzerinde çalışıyor. DLC olarak çıkış yapacağı tahmin edilen yan hikayeye dair detaylar öne sürüldü.

Brian Bloom'un IGN ile paylaştıklarına göre Call of Duty: Modern Warfare 2 Ghost DLC hikayesi ünlü karakterin kişiliğine odaklanacak. Hayalet maskesiyle tanınan ve Call of Duty serisinin yüzü haline gelen karakter, bu hikaye ile beraber "maskenin arkasındaki kişiliğini" ortaya çıkaracak.

Elbette bu haberlerin resmiyet taşımadığını ve geliştirici ekipten bu noktada resmi bir yanıt gelmediğini belirmekte fayda var. İddiaların ise Call of Duty ile ilgili raporlar yayımlayan Ralph Valve tarafından sunulduğunu ekleyelim.

Ghost yan hikayesi üzerine bilgiler öne süren Valve aynı zamanda Ghost karakterini seslendiren Samuel Roukin'e dair detaylardan da bahsetti. Valve'in sağladığı detaylara göre Infinity Ward karakterin seslendirmeni ile tekrar iletişime geçmiş olabilir.

Roukin ile karakterin geleceğine dair iletişim kurduğu iddia edilen firma, eğer bir yan hikaye üzerinde çalışıyor ise, bu içeriği daha önce söylentilere konu olan Premium genişleme paketi bünyesinde sunabilir.

Geçtiğimiz süreçte oyunun bir zombi moduna yer vereceği de iddia edildi. Fakat oyunun geliştirici koltuğunda oturan firma söylentileri geçerli kılacak duyurularda bulunmadı. Rüzgarını hala estiren Modern Warfare 2 ise Steam'de en çok satanlar listesinde zirvedeki yerini Steam Deck'e kaybetti. Oyunun küresel satış sayısı ise 100 milyon dijital kopyayı geçti.