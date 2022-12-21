Bungie, Valorant oyun yönetmeni Joe Ziegler'i bünyesine kattı

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ın oyun yönetmeni ve orijinal oyun konseptiyse tanınan Joe Ziegler, kısa süre önce Riot Games'ten ayrıldığını açıklamıştı. Ziegler'in bir sonraki durağı ise PlayStation çatısı altına giren Bungie oldu.

Bungie'de oyun yönetmeni olarak işe başlayan Joe Ziegler, duyurusunu 19 Aralık Pazartesi günü Twitter hesabından yaptı. Joe Ziegler, "Yeni evimin Bungie'de olduğunu ve umarım bir gün hepinizin oynayacağı yeni şeyler üzerinde çalıştığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

VALORANT OYUN YÖNETMENİ BUNGIE'YE GEÇTİ

İlk olarak 8 Aralık tarihinde Twitter hesabından Riot Games'te geçirdiği 12 harika yılın ardından son haftasını geçireceğini takipçileriyle paylaşan Ziegler, bir haftanın ardından Bungie ile anlaştığını duyurdu.

Riot Games'teki kariyeri boyunca Ziegler, Valorant için orijinal fikri en başından beri ortaya koyması ve David Nottingham ile birlikte projenin geliştirilmesine öncülük etmesiyle geniş çapta kredilendirildi. Oyun 2018'de yayına girerken, geliştirme 2014'te başladı. 2021'in sonunda Ziegler, habersiz bir projeye odaklanmak için oyunun yönetmeni olarak istifa ettiğini açıkladı.

Destiny ve Halo serisini geliştiren ABD'li video oyun geliştiricisi Bungie, Şubat 2022 tarihinde teknoloji devi Sony'nin oyun konsolu PlayStation'ın 3,6 milyar dolarlık anlaşma ile çatısı altına girmişti.

Bungie şu anda 28 Şubat 2023'te piyasaya sürülen Destiny 2'nin yeni genişlemesi Lightfall üzerinde çalışıyor. Lightfall yeni bir alt sınıf sunuyor ve fütüristik yeni bir ortamda geçiyor. Lightfall'ın ardından Bungie, mevcut destanın sonunu sunan 2024'ün The Final Shape DLC'sine odaklanacak.