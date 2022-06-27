Bu hafta hangi oyunlar çıkış yapacak? 27 Haziran – 3 Temmuz 2022
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 27 Haziran – 3 Temmuz arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…
Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.
27 Haziran – 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.
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- MX vs. ATV Legends – Xbox Series X, PlayStation 5
- Escape Academy – PS5, Xbox Series X
- Fobia: St. Dinfna Hotel – PC, PS, Xbox
- Birushana: Rising Flower of Genpei – Switch
- Disgaea 6 Complete – PC, PS5
- DNF Duel – PC, PS5
- The Legends of Bumbo – PC, PS5, Xbox Series X, Switch
- Hillbilly Doomsday – Xbox Seriees X, Xbox One
- Hourglass – PS5, Xbox Series X
- Outriders: Worldslayer – PC, PlayStation, Xbox
- Lumberjack Simulator – Xbox One
- Cuphead: The Delicious Last Course – PC, Switch
- Rabbids: Party of Legends – Switch, PS4
- Alaloth: Champions of the Four Kingdoms – PC, PS4, Xbox One, Switch
- Monster Hunter Rise: Sunbreak – PC, Switch
- F1 2022 – PC, PS5, Xbox Series X
- Numina - PC
- Gamedec – Switch
- Almost My Floor – Switch, Xbox Series X