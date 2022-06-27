Bu hafta hangi oyunlar çıkış yapacak? 27 Haziran – 3 Temmuz 2022

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

27 Haziran – 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

28 HAZİRAN SALI ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

MX vs. ATV Legends – Xbox Series X, PlayStation 5

Escape Academy – PS5, Xbox Series X

Fobia: St. Dinfna Hotel – PC, PS, Xbox

Birushana: Rising Flower of Genpei – Switch

Disgaea 6 Complete – PC, PS5

DNF Duel – PC, PS5

29 HAZİRAN ÇARŞAMBA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

The Legends of Bumbo – PC, PS5, Xbox Series X, Switch

Hillbilly Doomsday – Xbox Seriees X, Xbox One

30 HAZİRAN PERŞEMBEÇ IKACAK YENİ OYUNLAR

Hourglass – PS5, Xbox Series X

Outriders: Worldslayer – PC, PlayStation, Xbox

Lumberjack Simulator – Xbox One

Cuphead: The Delicious Last Course – PC, Switch

Rabbids: Party of Legends – Switch, PS4

Alaloth: Champions of the Four Kingdoms – PC, PS4, Xbox One, Switch

Monster Hunter Rise: Sunbreak – PC, Switch

1 TEMMUZ CUMA ÇIKIŞ YAPACAK YENİ OYUNLAR