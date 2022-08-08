Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 8 – 14 Ağustos 2022

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

8 – 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

8 AĞUSTOS HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Tyrant's Blessing – PC, Switch

9 AĞUSTOS HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Apex Legends Season 14 – Android, iOS, PC, PlayStation, Xbox

Timothy and the Tower of Mu – PC

Two Point Campus – PC, Switch

Farthest Frontier – PC

10 AĞUSTOS HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Tower of Fantasy – Android, iOS

Pulling No Punches – PC

Book Qest – Switch, Xbox Series X

Lost in Play – PC, MAC

11 AĞUSTOS HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Arcade Paradise – PlayStation 5, Xbox Series X

Rumbleverse – PC, PS4

Cult of the Lamb – PC, Switch

Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – PS4, Switch

12 AĞUSTOS HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?