Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 8 – 14 Ağustos 2022
Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 8 – 14 Ağustos tarihleri arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…
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Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.
8 – 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.
- Tyrant's Blessing – PC, Switch
- Apex Legends Season 14 – Android, iOS, PC, PlayStation, Xbox
- Timothy and the Tower of Mu – PC
- Two Point Campus – PC, Switch
- Farthest Frontier – PC
- Tower of Fantasy – Android, iOS
- Pulling No Punches – PC
- Book Qest – Switch, Xbox Series X
- Lost in Play – PC, MAC
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- Arcade Paradise –PlayStation 5, Xbox Series X
- Rumbleverse – PC, PS4
- Cult of the Lamb – PC, Switch
- Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – PS4, Switch
- Marvel's Spider-Man Remastered – PC
- Voyage – Xbox Series X – PlayStation 5
- Super Bullet Break – PS4, Switch
- City Eye – PC