Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 12 – 18 Aralık 2022
Gamegar Haberleri
Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 12 - 18 Aralık 2022 arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…
Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.
12 - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.
- Wavetale – PC, PS5
- Crisis Core: Final Fantasy VII Remake –PS5, PC
- GRIS – PS5, Xbox Series X
- Neon White –PS5, PS4
- Infinite Guitars – PC, Xbox One
- Cities Skylines – Financial Districts – PC
- Master of Magic – PC
- High on Life – PC, Xbox Series X
- Lil Gator Game – PC, Switch
- Formula Retro Racing: World Tour – Xbox Series X, Switch
- The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition – PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S
- Garden Galaxy – PC
- Starcom: Unknown Space – PC
- Azure Striker Gunvolt 3 –PS5, PS4
- Alphadia Neo –Xbox Series X|S, Xbox One
- Kawaii Slime Arena –PS5, PS4
- River City Girls – PS5, Switch
- CarX Street – PC
- Grime – PS4, PS5
- Blacktail – A Witch's Fate – PC, PS5
- Aka – Switch, PC
- My Hotel – PC
- The Crackpet Show –PC, Switch
- The Silk Road of the Eastern Dynasty – PC
- Tropico 6 – New Frontiers – PS5, PS4
- Meloatonin – PC
- Bots Are Stupid – PC
- It's Kooky –Xbox One, Xbox Series X|S
- Aery Path of Corruption – Switch, Xbox One
- Cygnus Enterprises – PC
- Street Fighter 6 –Closed Beta Start Date
- Resident Evil 7: Biohazard – Switch