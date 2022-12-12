Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 12 – 18 Aralık 2022

Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 12 - 18 Aralık 2022 arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

12 - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

12 ARALIK PAZARTESİ HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Wavetale – PC, PS5

13 ARALIK SALI HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Crisis Core: Final Fantasy VII Remake – PS5, PC

GRIS – PS5, Xbox Series X

Neon White – PS5, PS4

Infinite Guitars – PC, Xbox One

Cities Skylines – Financial Districts – PC

Master of Magic – PC

High on Life – PC, Xbox Series X

14 ARALIK ÇARŞAMBA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Lil Gator Game – PC, Switch

Formula Retro Racing: World Tour – Xbox Series X, Switch

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition – PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Garden Galaxy – PC

Starcom: Unknown Space – PC

15 ARALIK PERŞEMBE HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Azure Striker Gunvolt 3 – PS5, PS4

Alphadia Neo – Xbox Series X|S, Xbox One

Kawaii Slime Arena – PS5, PS4

River City Girls – PS5, Switch

CarX Street – PC

Grime – PS4, PS5

Blacktail – A Witch's Fate – PC, PS5

Aka – Switch, PC

My Hotel – PC

The Crackpet Show – PC, Switch

The Silk Road of the Eastern Dynasty – PC

Tropico 6 – New Frontiers – PS5, PS4

Meloatonin – PC

Bots Are Stupid – PC

16 ARALIK CUMA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?