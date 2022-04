Bu hafta GeForce Now kütüphanesine eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia GeForce RTX 3080 üyeliği ile oyunları neredeyse her cihazdan maksimum performansta görüntülenmesine yardımcı olur. Nvidia'nın en yüksek teklifi ile, PC'lerde saniyede 1440p çözünürlükte 120 kareye kadar yayın özelliği bulunmaktadır.

GeForce Now'a bu hafta 8 adet yeni oyun eklenecek. Need For Speed Heat, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 ve daha fazlası bu hafta GeForce Now'a eklenecek.

Nvidia GeForce Now, Windows, Mac, Chrome, Android ve Safari ile uyumlu şekilde çalışıyor. Servisin aylık ücreti yaklaşık 90 TL, 3 aylık servisin abonelik ücreti ise yaklaşık 200 TL. 6 aylık ücret için kullanıcıların 375 TL ödemesi gerekiyor.

NVIDIA GEFORCE NOW'A BU HAFTA EKLENECEK OYUNLAR

Anno 1404- History Edition (Steam)

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread (Steam)

Fell Seal: Arbiter's Mark (Steam ve Epic Games Store)

Need for Speed Heat (Steam ve Origin)

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 (Origin)

Ranch Simulator (Steam and Epic Games Store)

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter (Steam)

Wobbledogs (Steam)

GeForce Now kütüphanesindeki tüm oyunları görmek için buraya tıklayınız.