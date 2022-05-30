Bu hafta çıkacak yeni oyunlar neler? (30 Mayıs – 5 Haziran 2022)
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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2022 yılında pek çok oyun piyasaya sürülmeye devam ediyor. Daha önce çıkış yapan oyunlar ise farklı platformlarda yerini yeni almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation ve Xbox için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera ve simülasyon türünde pek çok oyun 30 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor.
Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar tüm platformlarda yeni çıkacak oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.
30 Mayıs ve 5 Haziran tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC ve Nintendo Switch için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.
- Maglam Lord - PC
- Captain of Industry – PC
- SnowRunner – PS5, Xbox Series X
- Squishes – Switch, PC
- Slit – PC, Switch
- LEAP – PC
- Pinku Kult: Hex Mortis – Switch, PS4
- Word Wheel by POWGI – PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series X
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- Gigapocalypse – Switch, PS4
- Fishing Paradiso – MAC, Linux
- Souldiers – PC, Switch
- Gravitar: Recharged – PS4, Xbox One
- Diablo Immortal – Android, PC
- Janitor Bleeds – Xbox One
- Behind the Frame: The Finest Scenery – PS4, Switch
- Card Shark – Switch –PC
- Surface Rush – Xbox Series X, PS4
- QUByte Classics: Jim Power: The Lost Dimension by PIKO – PS4, Xbox One, Switch
- Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy – PC, PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series X
- TEN: Ten Rooms, Ten Seconds – Switch, PC
- EeleMetals: Death Metal Match! – Xbox One
- Super Perils of Baking – Pc
- Wonder Boy Collection - PS4, Switch
- Red Siren: Space Defense – Xbox One