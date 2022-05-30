Bu hafta çıkacak yeni oyunlar neler? (30 Mayıs – 5 Haziran 2022) - Haberler

Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar tüm platformlarda yeni çıkacak oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKIŞ YAPACAK?

30 Mayıs ve 5 Haziran tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC ve Nintendo Switch için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

30 MAYIS PAZARTESİ ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Maglam Lord - PC

31 MAYIS SALI ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Captain of Industry – PC

SnowRunner – PS5, Xbox Series X

Squishes – Switch, PC

1 HAZİRAN ÇARŞAMBA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Slit – PC, Switch

LEAP – PC

Pinku Kult: Hex Mortis – Switch, PS4

Word Wheel by POWGI – PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series X

2 HAZİRAN PERŞEMBE ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Gigapocalypse – Switch, PS4

Fishing Paradiso – MAC, Linux

Souldiers – PC, Switch

Gravitar: Recharged – PS4, Xbox One

Diablo Immortal – Android, PC

Janitor Bleeds – Xbox One

Behind the Frame: The Finest Scenery – PS4, Switch

Card Shark – Switch –PC

Surface Rush – Xbox Series X, PS4

QUByte Classics: Jim Power: The Lost Dimension by PIKO – PS4, Xbox One, Switch

3 HAZİRAN CUMA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR