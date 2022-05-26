BioShock 2 Remastered sistem gereksinimleri neler? BioShock 2 Remastered kaç GB? - Haberler

BioShock 2 Remastered sistem gereksinimleri neler? BioShock 2 Remastered kaç GB?
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Bioshock The Collection serisinin Epic Games Store'da ücretsiz olmasının ardından oyuncular tarafından sistem gereksinimleri ve kaç GB olduğu aratılmaktadır. 2K'nın geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği popüler FPS, zengin hikaye oyunu BioShock 2 Remastered sistem gereksinimleri neler? BioShock 2 Remastered kaç GB?
BioShock 2, kabına sığmayan birinci şahıs nişancı aksiyonu ve ödül kazanmış etkileyici hikayenin mükemmel karışımını sunuyor. Rapture koridorları yeniden geçmişteki günahlarla yankılanıyor. Atlantik'te kızları su altı şehri Rapture'a kaçıran bir canavar var. Rapture'ın tanıdık yüzü Big Daddy rolündeki oyuncular, görünmeyen bir düşmanı kovalarken soruları cevaplamaya ve hayatta kalmaya çalışacak. Peki, BioShock 2 Remastered sistem gereksinimleri neler? BioShock 2 Remastered kaç GB?
BioShock 2, kabına sığmayan birinci şahıs nişancı aksiyonu ve ödül kazanmış etkileyici hikayenin mükemmel karışımını sunuyor. Rapture koridorları yeniden geçmişteki günahlarla yankılanıyor. Atlantik'te kızları su altı şehri Rapture'a kaçıran bir canavar var.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel E6750 Core 2 Duo 2.66 GHz veya AMD Athlon X2 2.7 GHZ
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: 2GB AMD Radeon HD 7770 veya NVIDIA GeForce GTX 670
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 3GHz Quad-Core
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: 2GB ATI Radeon HD 7970 veya NVIDIA GeForce GTX 770
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
Bioshock 2 Remastered'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerekmektedir.