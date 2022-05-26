BioShock 2 Remastered sistem gereksinimleri neler? BioShock 2 Remastered kaç GB? - Haberler

BioShock 2, kabına sığmayan birinci şahıs nişancı aksiyonu ve ödül kazanmış etkileyici hikayenin mükemmel karışımını sunuyor. Rapture koridorları yeniden geçmişteki günahlarla yankılanıyor. Atlantik'te kızları su altı şehri Rapture'a kaçıran bir canavar var. Rapture'ın tanıdık yüzü Big Daddy rolündeki oyuncular, görünmeyen bir düşmanı kovalarken soruları cevaplamaya ve hayatta kalmaya çalışacak. Peki, BioShock 2 Remastered sistem gereksinimleri neler? BioShock 2 Remastered kaç GB?

BIOSHOCK 2 REMASTERED KONUSU

BioShock 2, kabına sığmayan birinci şahıs nişancı aksiyonu ve ödül kazanmış etkileyici hikayenin mükemmel karışımını sunuyor. Rapture koridorları yeniden geçmişteki günahlarla yankılanıyor. Atlantik'te kızları su altı şehri Rapture'a kaçıran bir canavar var.

BioShock 2 Remastered Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel E6750 Core 2 Duo 2.66 GHz veya AMD Athlon X2 2.7 GHZ

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB AMD Radeon HD 7770 veya NVIDIA GeForce GTX 670

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

BioShock 2 Remastered Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 3GHz Quad-Core

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB ATI Radeon HD 7970 veya NVIDIA GeForce GTX 770

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

BioShock 2 Kaç GB?

Bioshock 2 Remastered'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerekmektedir.