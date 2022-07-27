Before Your Eyes, Netflix Games'in bir sonraki oyunu oldu

Yeni ve yenilikçi bir etkileşim biçimi kullanarak bir ruhun öbür dünyaya yolculuğunun hikayesini anlatan birinci şahıs anlatı oyunu Before Your Eyes, Netflix Game kütüphanesine katıldı.

BEFORE YOUR EYES NETFLIX GAMES'E EKLENDİ

Netflix, Before Your Eyes'a ek olarak, günlük zorluklar ve başarılar içeren tek oyunculu karo eşleştirme oyunu olan Mahjon Solitaire'i de Netflix Game kütüphanesine ekliyor.

Before Your Eyes'ı Netflix Game aboneliği ile oynayabilmeniz için Android cihazlarda 8.0, iOS cihazlarda ise 15 veya sonrası sürümler oyunu indirip kurabilirler.

BEFORE YOUR EYES GEREKSİNİMLERİ

Oynamak için önce bu oyunu cihazına yüklemen gerekir. İhtiyacın olanlar:

Android 8.0 veya sonraki bir sürüme sahip Android telefon veya tablet

iOS/iPadOS 15 veya sonraki bir sürüme sahip iPhone, iPad ve iPod touch

Etkin bir Netflix aboneliği

Oyunu indirmek ve yüklemek için internet bağlantısı

Cihazında yeterli büyüklükte bir depolama alanı

BEFORE YOUR EYES KONUSU

Oyun, sizi bu hikayeye daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir şekilde sokmak için web kameranızı kullanır. Hikayenin akışını gerçek gözlerinizle kontrol etmeyi öğreneceksiniz - ailenin, ilk aşkın ve sanatsal bir kariyerin yükselişinin değerli anılarıyla yanıp sönüyorsunuz. Ama yakında Vapurcu, ona görmesi gereken her şeyi göstermediğinizden şüphelenecek. Böylece sizi en bastırılmış anılarınızın karanlık girintilerine daha derin bir şekilde zorlayacak ve sonunda yürek burkan bir gerçeği ortaya çıkaracaktır.