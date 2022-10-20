BBL Esports, yeni Valorant oyuncusunu duyurdu

BBL Esports'un Ağustos ayında yaptığı duyuru ile Valorant takımında pAura ile yollarını ayırmasının ardından kadrodaki boşluk iki ay sonra dolduruldu. BBL Esports'un Valorant takımının yeni oyuncusu Eren "Brave" Kasırga oldu.

Bbl Esports, Valorant kadrosundaki boşluğu 2 ay sonra doldurdu ve Valorant takımında mücadele edecek yeni transferini sosyal medya hesaplarından iki dakikalık fragman ile duyurdu.

BBL ESPORTS, YENİ VALORANT TRANSFERİNİ DUYURDU

Bbl Esports'un sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru ile Valorant takımında mücadele edecek yeni oyuncusu Eren Kasırga oldu. Bbl Esports, "VALORANT takımımızın yeni oyuncusu Eren 'Brave' Kasırga! Aileye hoş geldin!" sözlerine yer verdi.

Profesyonel Valorant kariyerine İstanbul Wildcats takımı ile Aralık 2020'de başlayan Eren Kasırga, Mart 2021'de inactive duruma geçerek ardından ise Kafalar Esports takımına transfer oldu.Kafalar Esports'taki 2 aylık sürecinin ardından Mayıs 2021'de SuperMassive Blaze'e geçen Eren, Ekim 2022 tarihinde ise BBL Esports kadrosuna dahil oldu.

Kadrosunun ilk kurulduğu günden beri takımda yer alan Eren Kasırga'ya veda mesajı paylaşan SuperMassive Blaze, "Kadro kurulduğu ilk günden beri adının hakkını sonuna kadar vermiş, takımımız ve ülkemizin başarısının büyük emekçisi, Berlin'de bizi gururla temsil etmiş büyük oyuncumuz Eren "Brave" Kasırga'ya veda ediyoruz." dedi.

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