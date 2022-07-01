BBL Esports'un yeni transferi açıklandı!

Geçtiğimiz günlerde takım içi yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle BBL Esports'un Valorant kadrosundan inaktif duruma geçtiğini bildiren pAura'nın yerine gelmesi beklenen transfer açıklandı. BBL Esports, VCT EMEA LCQ'da yollarına CyderX ile devam edecek.

BBL ESPORTS'UN YENİ TRANSFERİ AÇIKLANDI

BBL Esports'un 30 Haziran saat 18.00'de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda yeni transferi CyderX'i duyurdular. Yapılan duyuruda, "LCQ serüveninde mücadele edecek takımımıza stand-in olarak Caner "CyderX" Demir'i dahil ettik, hoş geldin!" sözlerine yer verildi

Profesyonel Valorant oyuncusu CyderX, 17 Haziran tarihinde Papara SuperMassive Blaze ile yollarını karşılıklı olarak ayırdı. LFT SuperMassive Blaze ile sözleşmesine karşılıklı olarak son verdiğini bildiren CyderX'in BBL Esports'un LCQ serüveninde mücadele etmek üzere takıma stand-in olarak katıldığı duyuruldu.

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