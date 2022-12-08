BBL Esports, Özgür 'Root' Alagül ile yollarını ayırdı

BBL Esports, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile takımın genel menajeri Özgür "Root" Alagül ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Eylül 2021'de BBL ekibine katılan Root, yaklaşık 15 aylık görevinin ardından BBL Esports'tan ayrıldı.

Bbl Esports bünyesinde genel menajerlik görevinde yer alan Özgür "Root" Alagül, başta müdürü olmak üzere tüm BBL ailesine teşekkür ederek BBL hayranlarına veda etti.

BBL ESPORTS, ÖZGÜR ALAGÜL İLE YOLLARINI AYIRDI

BBL Esports'un 7 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de yapılan açıklama ile takımın genel menajeri Özgür "Root" Alagül ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarını ayırma kararı aldıkları açıklandı. BBL ekibi, Özgür Alagül'e bu macerada kendilerine ve takıma kattığı her şey için teşekkür etti.

Ayrılık duyurusu sonrası Özgür Alagül'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu güzel maceranın başlamasına vesile olan Okan İlker Demirel müdürüm başta olmak üzere tüm BBL ailesine teşekkür ediyorum. Güzel insanlar tanıdım, sportif anlamda da birçok başarılı işe imza attık. Benden şimdilik bu kadar" sözlerine yer verdi.

"GELECEK TEKLİFLERİ DİNLEMEK İSTİYORUM"

Özgür "Root" Alagül'ün 8 Aralık Perşembe günü 8.27'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BBL Espor ile birlikteliğimi karşılıklı anlaşma ile sonlandırdık. Bundan sonra umarım iki taraf için de hayırlısı olsun" dedi ve ileriye yönelik açıklamalarda bulundu.

"Peki bundan sonra ne yapacağım? Öncelikli olarak Espor takımlarından / organizasyonlardan / oyun firmalarından tecrübemle orantılı gelecek teklifleri dinlemek istiyorum. Son dönemde en çok dikkatimi çeken nokta, kurumsal iş hayat tecrübemde neler yaptıklarımla alakalı benimle ilgili pek bilgiye sahip olunmamasıydı. O yüzden yazının sonuna bırakacağım cv kıvamında linkedin adresim başta olmak üzere bunlara önce high level olarak göz atmak sonrasında benden dinlemek, değerlendirmek isteyenler için görüşmelere açık olduğumu, bundan sonra espor'un birçok farklı alanında da projelerde yer alacağımı belirtmek istiyorum."