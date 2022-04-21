Battlefield 2042'ye sesli sohbet özelliği eklendi

Battlefield 2042'nin 4.0 güncellemesi ile oyuna sesli sohbet özelliği eklendi. Aralarında seçim yapabileceğiniz iki sesli sohbet kanalı vardır: Parti ve Takım. VoIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses) artık Battlefield 2042'de mevcut.

Oyun içi sesli sohbet her ne kadar geç olsa da eklendi. Bu güncellemeden önce ekibinizle sesli sohbet üzerinden iletişim kurmanın tek yolu, Discord gibi üçüncü taraf bir uygulama veya konsolunuzun yerleşik arkadaş/parti sistemi aracılığıyla iletişim kurmaktı.

Bir sonraki Battlefield 2042 güncellemesinin ise Mayıs ayında gelmesi planlanıyor ve daha fazla yaşam kalitesi güncellemesi ve hata düzeltmesi getirmeye odaklanılıyor. Battlefield 2042'ye gelen 4.0 güncellemesi ile beraber birçok hatalar düzeltilirken, birkaç iyileştirmeler de yapıldı.

Kill Assists'te birkaç iyileştirme yapıldı

Hasar Yardımları daha düşük bir hasar eşiğinden tetiklenerek tutarlılığı ve netliği artırır

EMP El Bombaları artık Asistleri daha güvenilir bir şekilde tetikliyor

Asistler artık bir takım arkadaşınız bir düşmanı öldürdüğünde ve bunlardan herhangi biri konuşlandırdığınız dumanla kaplandığında tetiklenebilir.

Ekranda kalıcı EMP efektleri düzeltildi

Öğe gösterimi menüsünden bir silah ekinin donatılmasının bazı senaryolarda o silahtaki tam özelleştirmeyi varsayılanlara geri döndürmesine neden olan bir hata düzeltildi.

Oyuncunun kayıtlı özelleştirmesinin bazen bir sunucuya katıldıktan sonra varsayılanlara sıfırlanmasına neden olan bir hata düzeltildi

Chat ve VoIP için basitleştirilmiş tuş bağları

Gunner için anahtar silahı artık anahtar bağlamalarda düzgün bir şekilde bağlanabilir

Uçak ve Helikopter hassasiyet ayarları Seçenekler menüsüne eklendi

Buraya tıklayarak Battlefield 2042'nin 4.0 güncellemesinin tüm yama notlarına ulaşabilirsiniz.