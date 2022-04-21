Battlefield 2042'ye sesli sohbet özelliği eklendi
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Electronic Arts'ın popüler savaş serisinin son oyunu Battlefield 2042'nin zorlu lansmanı sonrası oyuna yeni güncellemeler gelmeye devam ediyor.
Battlefield 2042'nin 4.0 güncellemesi ile oyuna sesli sohbet özelliği eklendi. Aralarında seçim yapabileceğiniz iki sesli sohbet kanalı vardır: Parti ve Takım. VoIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses) artık Battlefield 2042'de mevcut.
Oyun içi sesli sohbet her ne kadar geç olsa da eklendi. Bu güncellemeden önce ekibinizle sesli sohbet üzerinden iletişim kurmanın tek yolu, Discord gibi üçüncü taraf bir uygulama veya konsolunuzun yerleşik arkadaş/parti sistemi aracılığıyla iletişim kurmaktı.
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Bir sonraki Battlefield 2042 güncellemesinin ise Mayıs ayında gelmesi planlanıyor ve daha fazla yaşam kalitesi güncellemesi ve hata düzeltmesi getirmeye odaklanılıyor. Battlefield 2042'ye gelen 4.0 güncellemesi ile beraber birçok hatalar düzeltilirken, birkaç iyileştirmeler de yapıldı.
- Kill Assists'te birkaç iyileştirme yapıldı
- Hasar Yardımları daha düşük bir hasar eşiğinden tetiklenerek tutarlılığı ve netliği artırır
- EMP El Bombaları artık Asistleri daha güvenilir bir şekilde tetikliyor
- Asistler artık bir takım arkadaşınız bir düşmanı öldürdüğünde ve bunlardan herhangi biri konuşlandırdığınız dumanla kaplandığında tetiklenebilir.
- Ekranda kalıcı EMP efektleri düzeltildi
- Öğe gösterimi menüsünden bir silah ekinin donatılmasının bazı senaryolarda o silahtaki tam özelleştirmeyi varsayılanlara geri döndürmesine neden olan bir hata düzeltildi.
- Oyuncunun kayıtlı özelleştirmesinin bazen bir sunucuya katıldıktan sonra varsayılanlara sıfırlanmasına neden olan bir hata düzeltildi
- Chat ve VoIP için basitleştirilmiş tuş bağları
- Gunner için anahtar silahı artık anahtar bağlamalarda düzgün bir şekilde bağlanabilir
- Uçak ve Helikopter hassasiyet ayarları Seçenekler menüsüne eklendi
Buraya tıklayarak Battlefield 2042'nin 4.0 güncellemesinin tüm yama notlarına ulaşabilirsiniz.