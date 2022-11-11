Battlefield 2042 Xbox Game Pass'e geliyor

Electronic Arts'ın Kasım 2021'de piyasaya sürdüğü popüler savaş oyunu serisi Battlefield 2042'nin 3. sezonuna birkaç hafta kaldı ve yeni sezonun başlangıcından itibaren EA Access aboneleri için Xbox Game Pass Ultimate'te mevcut olacak.

Serinin en sorunlu lansmanları arasında yer alan Battlefield 2042, Steam'de 100 binden fazla inceleme ile çoğunlukla olumsuz alarak Battlefield serisinin en beğenilmeyen oyunu oldu. Battlefield 2042, yeni sezonla birlikte Xbox Game Pass kütüphanesine dahil olacak.

BATTLEFIELD 2042, XBOX GAME PASS'E EKLENİYOR

EA Play abonelerine 10 saate kadar oynama hakkı sunulan Battlefield 2042, 3. sezonu itibariyle Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek ve Xbox Game Pass aboneleri ücretsiz olarak oynayabilecek. Battlefield 2042, Xbox Game Pass Ultimate ile EA Play içerisine dahil edilecek.

BATTLEFIELD 2042, NE ZAMAN XBOX GAME PASS'E GELECEK?

EA, 3. Sezonun çıkış tarihini henüz doğrulamamış olsa da, 3.2 Güncellemesinin Battlefield 2042'ye Sınıfların yeniden eklenmesini içereceğini açıkladı. Bu güncelleme, Battlefield 2042'nin Uzman yenilemesinin bir parçası ve özel bir cihaz ve ekipman setine ek olarak sahada daha tanımlı roller kazanmalarını sağlayacak.

XBOX GAME PASS ULTIMATE FİYATI NE KADAR?

Xbox'ın 100'deb fazla AAA kaliteli oyunlardan oluşan kitaplığı Game Pass Ultimate'in aylık fiyatı 44,99 TL'dir. Yalnızca PC veya konsolda kullanmak isteyen kullanıcılar ise aylık 29,99 TL'ye sadece Game Pass aboneliğinden yararlanabilir.

Xbox Game Pass – 29,99 TL

PC Game Pass – 29,99 TL

Game Pass Ultimate – 44,99 TL

3. Sezon, yeni bir Taarruz Uzmanı, Savaş Bileti, yeni donanım, yeni bir etkinlik, deneyimler ve Battlefield Portal ile daha fazlasının yanı sıra her güncellemede daha fazla iyileştirme, düzeltme ve yaşam kalitesi iyileştirmesi ile birlikte geliyor.