Batman Arkham serisinin 2012'de çıkış yapan oyunu Batman Arkham City'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Serinin en sevilen oyunları arasında yer alan Batman Arkham City'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Bilgisayarınızın Batman Arkham City'yi çalıştırıp çalıştırmayacağını öğrenmek için sistem gereksinimlerine bakın. Peki, Batman Arkham City sistem gereksinimleri neler? Batman Arkham City kaç GB? İşte detaylar…

BATMAN ARKHAM CITY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Batman Arkham City'yi minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Intel Core 2 Duo 2.4 GHz veya AMD Athlon X2 4800 işlemci, 2 GB RAM ve ATI 3850HD veya NVIDIA GeForce 8800 GT ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

Batman Arkham City Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz veya AMD Athlon X2 4800+

Bellek: 2GB RAM

Depolama: 17 GB boş alan

Ekran Kartı: ATI 3850HD 512 MB veya NVIDIA GeForce 8800 GT 512MB

DirectX®: 9.0c

Batman Arkham City Kaç GB?

Batman Arkham City'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 17 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

BATMAN ARKHAM CITY HİKAYESİ

Batman: Arkham City, Batman: Arkham Asylum'un yoğun, atmosferik temeli üzerine kuruludur ve oyuncuları, tüm Gotham için yeni maksimum güvenlik "yuvası" olan Batman: Arkham Asylum'daki oyun dünyasından beş kat daha büyük olan geniş Arkham City'den uçarak geçirir. City'nin haydutları, gangsterleri ve çılgın suç dehaları. Catwoman, The Joker, The Riddler, Two-Face, Harley Quinn, The Penguin, Mr. Freeze ve diğerleri dahil olmak üzere Gotham City'nin en tehlikeli suçlularının inanılmaz bir Rogues Galerisi'ne sahip olan oyun, oyuncuların gerçekten olmak nasıl bir his olduğunu deneyimlemelerini sağlar. Gotham City sokaklarında adalet dağıtan Kara Şövalye.