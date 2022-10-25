Bannerlord tam sürüm yayınlandı ve konsollara çıkış yaptı

TaleWorlds tarafından geliştirilip yayınlanan Mount & Blade 2 Bannerlord'un tam sürümü nihayet çıktı. Bannerlord tam sürüme ulaşmasının ardından ise konsollara da çıkış yaptı.

Mount and Blade hayranlarının Mart 2020'de kavuştuğu Bannerlord, erken erişim ile PC oyuncularıyla buluştu. Bannerlord, uzun bekleyişin ardından tam sürüme kavuştu.

BANNERLORD TAM SÜRÜME ULAŞTI

Bannerlord yolculuğuna ilk olarak 2012 yılında başlayan ekip, 8 yılın ardından PC'ye erken erişim ile çıkış yaptı. Yaklaşık 2 yıldır oyuncular tarafından oynanarak ve geliştirici ekip tarafından hataları düzeltilen Bannerlord, 25 Ekim 2022'de tam sürüme ulaştı ve Steam, Xbox ve PlayStation için çıkış yaptı.

KONSOLLARA ÇIKIŞ YAPTI

İlk olarak PC için duyurulan Mount & Blade 2: Bannerlord, erken erişim ile Mart 2020'de yayınlandı. Geçtiğimiz aylarda konsola da çıkış yapacağı bildirilen Bannerlord'un tam sürüme ulaşmasıyla beraber PlayStation ve Xbox konsollarına da çıkış yaptığı açıklandı.