Assetto Corsa sistem gereksinimleri neler? Assetto Corsa kaç GB?
Kunos Simulazioni'nin geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği yarış simülasyonu Assetto Corsa'nın minimum sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Araba tutkunu oyuncuların favorileri arasında yer alan Assetto Corsa'nın sistem gereksinimleri neler? Assetto Corsa minimum sistem gereksinimleri! Assetto Corsa kaç GB? Detayları haberimizde…
Assetto Corsa'nın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Assetto Corsa sistem gereksinimleri neler? Assetto Corsa minimum sistem gereksinimleri! Assetto Corsa kaç GB? İşte detaylar…
Assetto Corsa'yı minimum sistem gereksinimleriyle oynayabilmek için AMD Athlon X2 veya Intel Core 2 çekirdekli işlemciye, 2 GB RAM'e ve AMD Radeon HD 6450 veya NVIDIA GeForce GT 460 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 GHZ veya Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 6450 veya NVIDIA GeForce GT 460
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: AMD Six-Core işlemci veya Intel Quad-Core işlemci
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon 290X veya NVIDIA GeForce GTX 970
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Assetto Corsa'yı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir. Oyun içerisinde yüklendiğiniz eklentiler ve paketler dahilinde oyunun depolama alanı 30 GB'a kadar yükselecektir.