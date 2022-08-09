Assetto Corsa sistem gereksinimleri neler? Assetto Corsa kaç GB?

Kunos Simulazioni'nin geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği yarış simülasyonu Assetto Corsa'nın minimum sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Araba tutkunu oyuncuların favorileri arasında yer alan Assetto Corsa'nın sistem gereksinimleri neler? Assetto Corsa minimum sistem gereksinimleri! Assetto Corsa kaç GB? Detayları haberimizde…

Assetto Corsa'nın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Assetto Corsa sistem gereksinimleri neler? Assetto Corsa minimum sistem gereksinimleri! Assetto Corsa kaç GB? İşte detaylar…

ASSETTO CORSA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Assetto Corsa'yı minimum sistem gereksinimleriyle oynayabilmek için AMD Athlon X2 veya Intel Core 2 çekirdekli işlemciye, 2 GB RAM'e ve AMD Radeon HD 6450 veya NVIDIA GeForce GT 460 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

ASSETTO CORSA MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 GHZ veya Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 6450 veya NVIDIA GeForce GT 460

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

ASSETTO CORSA ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: AMD Six-Core işlemci veya Intel Quad-Core işlemci

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon 290X veya NVIDIA GeForce GTX 970

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

ASSETTO CORSA KAÇ GB?

Assetto Corsa'yı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir. Oyun içerisinde yüklendiğiniz eklentiler ve paketler dahilinde oyunun depolama alanı 30 GB'a kadar yükselecektir.