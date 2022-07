Assassin's Creed oyunları Ubisoft+ Classics ile PlayStation'a geliyor

PlayStatin Plus Extra ve PlayStation Plus Premium aboneliğine dahil olacak oyunlardan oluşan Ubisoft+ Classics, 19 Temmuz'da büyüyen kütüphanesine birden fazla popüler aksiyon oyunu Assassin's Creed oyunlarının ekleneceği duyuruldu.

ASSASSIN'S CREED OYUNLARI PLAYSTATION'A GELİYOR

PlayStation Plus Extra ve PlayStation Plus Premium üyeleri, Ubisoft+ Classics ile 19 Temmuz'dan itibaren Assassin's Creed oyunlarını aboneliğe dahil olarak oynayabilecek.

Şimdi tarihe atlama ve insanlığın özgürlüğü için savaşıp, parkur ve gizliliği kullanma şansınız. İntikamla yönlendirilen bir adamın hikayesinden, sadece bir Kardeşlik'teki yerini bulmak ya da kötü şöhretli bir korsan olarak yelken açmak, Fransız Devrimi sırasında ölümcül bir komployu ortaya çıkarmak ve bir ihanet hikayesi aracılığıyla bir Kardeşlik paltosunu takip etmek için tarihin dört bir yanından hikayeleri deneyimlemek için Animus'a dalın. Bunların hepsi Ubisoft'un AC15 kutlamasının bir parçası ve Kasım 2007'de ilk Assassin's Creed oyununun lansmanını anıyor. Assassin's Creed serisinin aylarca süren kutlaması olan AC15, her hafta farklı bir oyunu öne çıkarıyor ve topluluk için benzersiz zorluklar, oyunlar ve ödüller sunuyor.

The Ezio Collection ( Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood, and Assassin's Creed Revelations )

) Assassin's Creed IV: Black Flag ( Includes Freedom Cry, a standalone expansion )

) Assassin's Creed Unity

Assassin's Creed Rogue Remastered

Ubisoft + Classics başlangıçta Assassin's Creed Valhalla, The Division ve For Honor dahil olmak üzere 27 Ubisoft oyununun yanı sıra Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs ve Werewolves Within gibi klasik oyunlarla piyasaya sürüldü ve kütüphaneyi 2022'nin sonuna kadar 50'den fazla oyunu içerecek şekilde genişletmeyi planlıyor. Assassin Brotherhood'da bir hayat yaşayın ve bugün PlayStation Plus üyeliğine kaydolarak diğer sevilen Ubisoft serilerini keşfedin.