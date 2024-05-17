Assassin's Creed'in yeni oyunu Shadow'un çıkış tarihi açıklandı

Assassin's Creed Shadows'u Ultimate Edition ile satın alan kullanıcılar ise üç günlük erken erişim avantajı ile PC, PS5 ve Xbox Series X|S'te 12 Kasım'dan itibaren oynayabilecekler.

ASSASSIN'S CREED SHADOW, KASIM'DA GELİYOR

Ubisoft, geçtiğimiz günlerde yayınladığı Assassin's Creed Shadows'un ilk fragmanıyla Assassin's Creed hayranlarının uzun süredir beklediği serinin bir sonraki amiral gemisi oyununa ilk bakışı sundu. Daha önce Assassin's Creed: Codename Red olarak bilinen Shadows, 15 Kasım'da piyasaya sürüleceği açıklandı.

Assassin's Creed Shadows ayrıca oyuncuların ikinci bir rolü, efsanevi Siyah samuray Yasuke'yi üstlenmelerine de imkan sunacak. Diğer Assassin's Creed oyunlarında bir erkek bir de kadın karakter bulunurken, Shadows'un oynanabilir iki karakteri önceki oyunlardan çok daha farklı olacak. Oyunun kadın ninja karakteri ninjato, bilek bıçağı ve kusarigama kullanılırken gösterildi; onun samuray mevkidaşı, ağır bir katanaya sahip, ağır zırhlı bir askerdir.

ASSASSIN'S CREED SHADOW KONUSU

Oyunda, feodal Japonya'da hem bir şinobi suikastçısı hem de bir samuray savaşçısı olarak oynuyorsunuz ve iki karakter arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Serinin hayranları bu tarihi ortamı uzun zamandır talep ediyordu, bu yüzden Ubisoft'un bu kadar yıldan sonra bunu teslim ettiğini görmek güzel.

Assassin's Creed Shadows'un standart sürümü PC kullanıcıları için 1.749 TL ile satışa sunulurken Gold Edition ise 2.749 TL ile sunuluyor. Oyunun tam sürümü ise 3.249 TL ile satışa çıktı.