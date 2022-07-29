Amazon Prime Gaming Ağustos 2022 oyunları açıklandı!

Amazon Prime Gaming'in Ağustos ayı oyunları nihayet açıklandı. Merakla beklenen Amazon Prime Gaming Ağustos 2022 oyunları ile ücretsiz oyun ve ücretsiz oyun içi kozmetikler Prime Gaming kullanıcıları ile buluşacak.

AMAZON PRIME GAMING AĞUSTOS 2022 OYUNLARI NELER?

Prime Gaming abonelerine Control, Myst, StarCraft Remastered ve daha fazlası Ağustos ayında ücretsiz olarak verilecek.

StarCraft Remastered

Zak McKracken and the Alien Mindbenders

Beasts of Maravilla Island

Recompile

ScourgeBringer

Family Mysteries: Poisonous Promises

Control

Steel Assault

Myst

Garfield Kart Furious Racing

Amazon'un Prime Gaming avantajları arasında oyun içi ganimet, 30'dan fazla ücretsiz oyun, Twitch'te aylık abonelik ve tüm Amazon Prime Gaming abonelerine özel ödüllü filmler ve dizilerin yer aldığı Prime Video gibi birçok fırsat sunulmaktadır.

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.

AMAZON PRIME GAMING AĞUSTOS 2022 LOL KAPSÜL

Amazon Prime Gaming ile Ağustos ayında LoL kapsülleri verilmeye devam edecek. Bu ay kullanıcılara 350 RP, 1350 RP kalıcı dış görünüş, 5 ihtişamlı öz, 200 turuncu esans, 5 şampiyon parçaları, 2 adet 1. Seri ebediler parçaları ve bir adet 30 günlük XP takviyesi verilecek.