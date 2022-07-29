Amazon Prime Gaming Ağustos 2022 oyunları açıklandı!
Amazon'un her ay kullanıcılarına ücretsiz olarak oyunlar ve oyun içi kozmetik ürünler sunduğu Amazon Prime Gaming'in Ağustos 2022 ücretsiz oyunları açıklandı. Peki, Amazon Prime Gaming Ağustos 2022 oyunları neler? Detayları haberimizde...
Amazon Prime Gaming'in Ağustos ayı oyunları nihayet açıklandı. Merakla beklenen Amazon Prime Gaming Ağustos 2022 oyunları ile ücretsiz oyun ve ücretsiz oyun içi kozmetikler Prime Gaming kullanıcıları ile buluşacak.
AMAZON PRIME GAMING AĞUSTOS 2022 OYUNLARI NELER?
Prime Gaming abonelerine Control, Myst, StarCraft Remastered ve daha fazlası Ağustos ayında ücretsiz olarak verilecek.
- StarCraft Remastered
- Zak McKracken and the Alien Mindbenders
- Beasts of Maravilla Island
- Recompile
- ScourgeBringer
- Family Mysteries: Poisonous Promises
- Control
- Steel Assault
- Myst
- Garfield Kart Furious Racing
Amazon'un Prime Gaming avantajları arasında oyun içi ganimet, 30'dan fazla ücretsiz oyun, Twitch'te aylık abonelik ve tüm Amazon Prime Gaming abonelerine özel ödüllü filmler ve dizilerin yer aldığı Prime Video gibi birçok fırsat sunulmaktadır.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.
AMAZON PRIME GAMING AĞUSTOS 2022 LOL KAPSÜL
Amazon Prime Gaming ile Ağustos ayında LoL kapsülleri verilmeye devam edecek. Bu ay kullanıcılara 350 RP, 1350 RP kalıcı dış görünüş, 5 ihtişamlı öz, 200 turuncu esans, 5 şampiyon parçaları, 2 adet 1. Seri ebediler parçaları ve bir adet 30 günlük XP takviyesi verilecek.