Amazon Games'in MMO'su New World kısa süreliğine ücretsiz oldu

Amazon Games'in geliştirip yayıncılığını devasa çok oyunculu rol yapma oyunu (MMORPG) New World, ücretsiz hafta sonu etkinliği ile 15 – 19 Aralık tarihleri arasında Steam'de ücretsiz oldu.

Eylül 2021'de piyasaya sürülen Amazon Games'in MMO'su New World, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oldu. Ayrıca oyunu satın almak isteyenlere de özel yüzde 50 indirim bulunmaktadır.

NEW WORLD KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ OLDU

117,50 TL ile Steam'de satışa sunulan New World, 15 – 19 Aralık tarihleri arasında ücretsiz oldu. New World'ü satın almak isteyen oyunculara ise Steam'de yüzde 50 indirim beklemektedir.

NEW WORLD STEAM İNDİRİMLİ FİYATI