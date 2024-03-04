Adobe'un Türkiye fiyatlarına yüzde 308 zam geliyor

Türkiye'de yerel fiyatlandırma ile uzun bir süredir piyasada olan Adobe, Creative Cloud kullanıcılarına yeni fiyatlandırmalar hakkında e-postalardan bilgilendirme yapıldı. Photoshop, Premiere Pro, After Effect, Illustrator gibi uygulamaların yer aldığı Creative Cloud hizmeti zamlanacak.

YÜZDE 308 ZAM GELİYOR

Türkiye'deki bazı Adobe kullanıcılarına gelen bilgilendirme mesajında Creative Cloud'un aylık abonelik fiyatı 190 TL'den 777 TL'ye yükselirken yıllık abonelik fiyatı ise 2 bin 290 TL'den 10 bin 350 TL'ye yükselecek.

Aylık : 190 TL --> 777TL

: 190 TL --> 777TL Yıllık : 2.290 TL --> 10.350 TL

Adobe, yalnızca Türkiye'deki abonelik fiyatlarına değil, yurt dışındaki abonelik fiyatlarına da zam yapacak. Yurt dışındaki abonelik fiyatına yüzde 9 zam gelerek 55 dolardan 60 dolara yükselecek.