Activision Blizzard, Call of Duty serisinin bir yılda 60 milyondan fazla oyuncu kaybettiğini açıkladı

Activision Blizzard'ın taciz davası nedeniyle şirket hisseleri yere çakıldı, oyuncuları azaldı fakat oyun devi Activision'a Microsoft kucak açtı ve yaklaşık 70 milyar dolara satın aldı. Fakat hiçbir adım Activision'ın oyuncu kaybetmesine engel olamadı.

BİR YILDA 60 MİLYONDAN FAZLA OYUNCU KAYBETTİ

Activision Blizzard'ın en son üç aylık mali raporuna göre, başta Call of Duty serisi olmak üzere şirketin oyunları için geçen yıl boyunca aylık kullanıcılarda yüksek bir düşüş görüldü. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bir yılda 60 milyondan fazla oyuncu kaybettiler ve bunun çoğunluğunu Call of Duty oluşturuyordu.

CALL OF DUTY ÇÖKÜŞE GEÇTİ

Activision Blizzard, her ne kadar oynaması ücretsiz CoD Battle Royale oyunu piyasaya sürerek oyuncu toplamaya çalışsa da yıllık zarar bir türlü kapanmadı. Ancak mali raporda bildirilene göre oynaması ücretsiz oyunlardan oyun içi satın alımlar sayesinde önemli kazançlar elde ettiler.

Üç aylık rapora göre Activision Blizzard, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tam olarak 63 milyon aylık aktif kullanıcı kaybettiği öne sürüldü. Bu oyuncu sayıları aynı zamanda bir önceki çeyreğe kıyasla net gelirde ortalama yüzde 18 ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 22'lik bir düşüş yaşadı.

Call of Duty, iki şirketin 2008'de birleşmesinden bu yana Activision blizzard'ın en önemli oyun serisi olmuştur ve şu anda dünya çapında en çok satan ve en çok tanınan video oyunu serilerinden biridir.