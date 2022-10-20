600 TL değerindeki F1 22, kısa süreliğine ücretsiz oluyor

Codemasters'ın geliştirip Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlendiği Formula 1 yarış oyunu F1 22, ücretsiz hafta sonu etkinliği ile 20 - 25 Ekim tarihleri arasında Steam, PlayStation ve Xbox'ta ücretsiz olacak.

Electronic Arts'ın yeni Formula 1 oyununu piyasaya sürmesiyle beraber bir önceki sezonun oyunu F1 22, ücretsiz hafta sonu etkinliği ile Steam, PlayStation ve Xbox'ta ücretsiz olacağı duyuruldu.

F1 22, KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ OLUYOR

Electronic Arts, 600,00 TL değerindeki F1 22'yi kısa süreliğine ücretsiz yapacağını duyurdu. 20 Ekim Perşembe ve 25 Ekim Salı günü tarihleri arasında Formula 1 hayranlarını sevindirecek haberi bildirdi. F1 22, Perşembe günü saat 19.00'da PlayStation ve Xbox'ta, saat 20.00'de ise Steam'de ücretsiz olacak.

PlayStation Store: 20 Ekim TSİ 10:01 - 25 Ekim TSİ 09:59

Microsoft Store: 20 Ekim TSİ 19:00 - 24 Ekim TSİ 19:00

Steam: 20 Ekim TSİ 20:00 - 24 Ekim TSİ 20:00

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