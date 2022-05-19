499 TL değerindeki Call of Duty Vanguard kısa süreliğine ücretsiz oldu - Haberler

Pasifik semalarında uçaklarla it dalaşına girebileceğiniz, Fransa'ya paraşütle dalış yapıp, Stalingrad müdafaasında bir keskin nişancı olarak düşmanları avlayabileceğiniz ve Kuzey Afrika'da ilerleyen birliklere katılarak düşmanlarla savaşabilirsiniz.

CALL OF DUTY VANGUARD ÜCRETSİZ OLDU

İkinci Dünya Savaşı cephelerine döneceğiniz ve "eşi benzeri görülmemiş çapta bir küresel muharebe deneyimi sunan" ve Sledgehammer Games tarafından geliştirilmiş Call of Duty Vanguard 18 Mayıs ve 24 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz oldu.

CALL OF DUTY VANGUARD NASIL İNDİRİLİR?

Call of Duty Vanguard'ı konsol oyuncuları için PlayStation 4'ten indirmek isteyenler, PlayStation 5'ten indirmek isteyenler, Xbox One'dan indirmek isteyenler, Xbox Series X|S'ten indirmek isteyenler ve Battlenet PC indirmek isteyen kullanıcılar, 24 Mayıs'a kadar süreleri bulunuyor.