2022'nin en iyi CS: GO oyuncusu s1mple oldu

Half-Life TV veya kısaca HLTV, profesyonel Counter-Strike: Global Offensive espor haberlerin, turnuvalarını ve istatistiklerini kapsayan internet sitesinin gerçekleştirdiği ödül töreninde Natus Vincere'nin Ukraynalı oyuncusu s1mple, 2022'nin en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

2022'NİN EN İYİ CS:GO OYUNCUSU S1MPLE OLDU

Ukraynalı profesyonel espor oyuncusu Oleksandr "s1mple" Kostyliev, tüm zamanların en iyi CS:GO oyuncusu olarak kabul edilmektedir. S1mple, Ukraynalı Mathieu "ZywOo" Herbaut ve Dmitry "sh1ro" Sokolov gibi oyuncuları geride bırakarak HLTV'nin 2022'nin en iyi 20 CS:GO oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Yedi yıldız Yılın En İyi 20 Oyuncusu sıralamasında yer alan 25 yaşındaki oyuncu, beş EVP, iki MVP ödülü kazandıktan ve NAVI'yi 2022'de bir kupaya ve iki Elite Event büyük finaline taşıdıktan sonra, üç kez HLTV Yılın Oyuncusu olarak tarihe geçti.