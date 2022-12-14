200 binden fazla RX 7900 XT ekran kartı piyasaya sürüldü

AMD'nin yeni nesil ekran kartı AMD Radeon RX 7900 XT ve 7900 XTX modelleri lansman yaptı. Birden fazla yabancı basınında doğrulanan bilgi ile AMD Radeon'un dördüncü çeyrekte 200 binden fazla RX 7900 XT ve 7900 XTX ekran kartını piyasaya sürdüğünü bildirdi.

Yabancı basında yer alan bilgilere göre yonga teknolojisine sahip çığır açan aMD RDNA 3 mimarisi üzerine inşa edilen AMD Radeon RX 7900 XT ve RX 7900 XTX'nin 200 binden fazla adet ile piyasaya sürüldüğü bildirildi.

200 BİNDEN FAZLA RX 7000 SERİSİ PİYASAYA SÜRÜLDÜ

13 Aralık'ta lansman yapan AMD Radeon RX 7000 serisi ekran kartları, 200 binden fazlası piyasaya sürülürken 30 binden fazla referans ekran kartının da mevcut olduğu da bildirildi.

Kylie Bennett adlı Twitter kullanıcısının yaptığı açıklamada, birden fazla kaynağın doğrulaması üzerine AMD Radeon, 4. çeyrekte 200 binden fazla 7900 XT ve XTX ekran kartları gönderecek. Lansman gününde ise raflarda 30 binden fazla referans kartı yer alacak.