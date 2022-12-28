199 TL değerindeki Worms Revolution ücretsiz oldu
Gamegar Haberleri
Team17 Digital tarafından geliştirilip yayınlanan çok oyunculu sıra tabanlı strateji oyunu Worms Revolution, GOG'da ücretsiz oldu. 30 Aralık'a kadar Worms Revolution Gold Edition'ı GOG kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Klasik sıra tabanlı strateji oyunu Worms Revolution'ın 199 TL değerindeki Gold sürümü GOG'da ücretsiz oldu.
Polonya asıllı video oyun dağıtımcısı CD Projekt'in oluşturduğu Kıbrıs Cumhuriyeti merkezli video oyun satış platformu GOG'da 199 TL değerindeki Worms Revolution, 30 Aralık'a kadar ücretsiz oldu.
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Worms Revolution, klasik sıra tabanlı strateji serisinin PC'ye gelen en son oyunudur ve hayranların sevdiği klasik 2D oynanışı korurken heyecan verici yeni özellikler ve güzel 3D grafikler sunar. Hem kampanya hem de bulmaca görevlerini içeren kapsamlı tek oyunculu modu oynamayı seçin veya çevrimiçi veya yerel oyun yoluyla doğrudan çok oyunculu savaşa dalın. İlk kez dinamik su, fizik nesneleri ve solucan sınıflarının dahil edildiğini görün! Hangi sınıflarla oynadığınızı, neye benzediklerini ve hatta nasıl konuştuklarını seçerek deneyiminizi özelleştirin!
- Worms Revolution
- Worms Revolution - Customization Pack
- Worms Revolution - Mars Pack
- Worms Revolution: Funfair DLC
- Worms Revolution: Medieval Tales DLC
Worms Revolution'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 1.3 GB boş depolama alanı gerekmektedir.