Gambit Esports CSGO takımıyla ilgili duyuru paylaştı!
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Gambit Esports CSGO takımıyla ilgili duyuru paylaştı!

Gambit Esports CSGO takımıyla ilgili duyuru paylaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

CS: GO arenasının köklü organizasyonlarından biri olan Gambit Esports CSGO takımıyla ilgili duyuru paylaştı.

Gambit Esports, sosyal medya kanalları üzerinden takımdaki koç değişikliği ve takımın gelecek planlarını içeren yazıyı taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyonun paylaşmış olduğu açıklama ise şu şekilde:

"Ivan <> Kochugov, takımımızın koçluğunu tekrardan üstleniyor ve Gambit CS: GO takımını ESL Pro League'e kendisi hazırlıyor. Bu duruma ek olarak Konstantin <> Pikiner spor direktörlüğü sorumluluklarını ve ayrıca VALORANT/ Dota 2 oyuncularıyla ilgilenecek.

Yılın geri kalan kısmı Gambit CS: GO takımı için çok yoğun olmayacak. Takım yılın geri kalanında 5 ila 7 turnuvaya katılacak. "F_1N"in resmi Valve turnuvalarından kalıcı olarak banlanması sebebiyle "groove" üçüncü RMR turnuvası ve katılmamız durumunda Stockholm'de düzenlenecek olan Major turnuvada koç olarak görev alacak."

Gambit Esports içinde yapılan bu değişiklik acaba organizasyon adına olumlu sinyaller verecek mi? Bu sorunun cevabını kısa süre içinde öğrenmiş olacağız.

Kaynak: Playerbros

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