GALERİDEN BU KEZ DE CİP ÇALAN ÇOCUKLAR, YAKALANDI

FATSA, ORDU (DHA) - ORDU'da geçen yıl galerinin önünden çaldıkları otomobille gittikleri İstanbul'da yakalanıp tutuklanan, iş yeri sahipleri şikayeti geri çekince tahliye olan 3 çocuktan S.Ö. (13) ile A.Y. (14), dün yine bir galerinin önünden çaldıkları cipi, yakıtı bittiği için Fatsa ilçesinde araziye terk etti. 2 çocuk, ilçede gezerken polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ö. ve A.Y., Atakan ve Engin Enginyurt kardeşlerin sahibi olduğu oto galerinin arka tarafındaki pencereyi açıp içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran çocuklar, daha sonra iş yerinde park halindeki 2 cipin anahtarını alıp dışarı çıktı. Çocuklar, ciplerden birini alıp, bir süre gezdi. Bir süre sonra lastik patlayınca, cipi galerinin arka sokağına bırakan çocuklar, geri döndü. S.Ö. ve A.Y., bu kez de yaklaşık 1 milyon TL değerinde olan diğer cipi alarak kaçtı.

Atakan Enginyurt sabah geldiğinde iş yerinin arkasındaki camın açık olduğunu görünce araçları kontrol etti. Enginyurt, araçlardan ikisinin olmadığını fark edip durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden cipleri, S.Ö. ve A.Y.?nin çaldığını tespit etti. Çevrede arama yapan ekipler, lastiği patlayan cipi arka sokakta buldu. Ekipler, çocukların yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Çocukların araçları çaldıkları anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Mavi renkli cipin kapılarını açıp bir süre içinde oturan çocukların, daha sonra yanındaki cipi alıp uzaklaştığı, bir süre sonra geri dönüp, diğerini çaldıkları görüldü. Başka bir güvenlik kamerasının açısında ise çocukların, çevrede devriye gezen polis aracını görünce, galeride park halindeki diğer araçların arkasına saklandığı belirlendi.

FATSA'DA YAKALANDILAR

Araç hırsızlığından bir çok sabıkası bulunan çocukların yakalanması için çalışma başlatan polis, galeriden çalınan cipin Fatsa ilçesinde olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, cipi ilçenin Kurtuluş Mahallesi'ndeki arazide terk edilmiş halde buldu. Araç üzerinde yapılan incelemede herhangi bir hasara rastlanılmazken, şüpheli 2 çocuk ise gezintiye çıktıkları ilçe merkezinde caddede yürüdükleri sırada polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan çocuklar, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Çocukların, çalarak kayıplara karıştıkları cipi, yakıtı bittiği için terk ettiklerini söylediği öğrenildi. Çocuklar, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

SERBEST KALMIŞLARDI

Çocukların, Ordu'da 28 Kasım 2021'de Bekir Eren ve Cem Uygun'a ait oto galeriden çaldıkları otomobille gittikleri İstanbul'da yakalanan S.Ö. ve A.Y. olduğu ortaya çıktı. 2 çocuk, 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, iş yeri sahipleri şikayetini geri alınca serbest bırakılmışlardı. (DHA)