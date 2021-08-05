Galatasaray - St.Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - St.Johnstone Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 ve 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, 3. ön eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone ekibiyle karşı karşıya gelecek. Bu maçta Galatasaray'ın yeni transferlerinden Alexandru Cicaldau forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray - St.Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - St.Johnstone Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?