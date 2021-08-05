Galatasaray - St.Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - St.Johnstone Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?
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Galatasaray - St.Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - St.Johnstone Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Galatasaray - St.Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - St.Johnstone Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 ve 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, 3. ön eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone ekibiyle karşı karşıya gelecek. Bu maçta Galatasaray'ın yeni transferlerinden Alexandru Cicaldau forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray - St.Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - St.Johnstone Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek turnuvaya veda eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maçı kendi sahasında oynayacak. Peki, Galatasaray - St.Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - St.Johnstone Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde…

GALATASARAY-ST.JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı St. Johnstone maçı yarın saat 21.00'de başlayacak ve Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St Johnstone'u geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile mücadele edecek.

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Galatasaray - St.Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - St.Johnstone Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? - Haberler
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