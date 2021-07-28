Galatasaray-St.Johnstone maçı ne zaman? Galatasaray-St.Johnstone maçı hangi kanalda? Galatasaray-St.Johnstone maçı saati?
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Galatasaray-St.Johnstone maçı ne zaman? Galatasaray-St.Johnstone maçı hangi kanalda? Galatasaray-St.Johnstone maçı saati?

Galatasaray-St.Johnstone maçı ne zaman? Galatasaray-St.Johnstone maçı hangi kanalda? Galatasaray-St.Johnstone maçı saati?
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PSV Eindhoven'a 5-1 ve 1-2'lik sonuçlarla yenilen ve Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Bu turda eşleştiği St.Johnstone ile oynayacağı maç internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, Galatasaray-St.Johnstone maçı ne zaman? Galatasaray-St.Johnstone maçı hangi kanalda? Galatasaray-St.Johnstone maçı saati?

Şampiyonlar Ligi'ne 2. Tur'da PSV'ye iki maçta da yenilerek veda eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Avrupa mücadelesine devam edecek. Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan katılacak Sarı-Kırmızılılar bu turda St.Johnstone ile çok önemli iki maç yapacak. Galatasaray ile St.Johnstone karşı karşıya geleceği maçlar ile ilgili detaylar haberimizde...

GALATASARAY-ST.JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St.Johnstone'a karşı mücadele verecek olan Galatasaray ilk maçını 5 Ağustos 2021 tarihinde, İstanbul'da oynayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak maçın detayları bilgiler geldikçe güncellenecek.

ST.JOHNSTONE'DAN GALATASARAY PAYLAŞIMI!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan St.Johnstone Twitter hesabından "See you soon Galatasaray", " Yakında görüşürüz Galatasaray" paylaşımında bulundu. Kısa süre içerisinde büyük beğeni toplayan paylaşımın altına Galatasaray taraftarlarının UEFA Kupası paylaşımları dikkat çekti.

Galatasaray-St.Johnstone maçı ne zaman? Galatasaray-St.Johnstone maçı hangi kanalda? Galatasaray-St.Johnstone maçı saati?

YENİ TRANSFERLER OYNAYABİLECEK!

Galatasaray'ın yeni transferleri sol bek Patrick van Aanholt, Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey gibi isimler UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi İskoç temsilcisi St.Johnstone'a karşı forma giyebilecek.

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Galatasaray-St.Johnstone maçı ne zaman? Galatasaray-St.Johnstone maçı hangi kanalda? Galatasaray-St.Johnstone maçı saati? - Haberler
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