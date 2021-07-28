Galatasaray-St.Johnstone maçı ne zaman? Galatasaray-St.Johnstone maçı hangi kanalda? Galatasaray-St.Johnstone maçı saati?

PSV Eindhoven'a 5-1 ve 1-2'lik sonuçlarla yenilen ve Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Bu turda eşleştiği St.Johnstone ile oynayacağı maç internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, Galatasaray-St.Johnstone maçı ne zaman? Galatasaray-St.Johnstone maçı hangi kanalda? Galatasaray-St.Johnstone maçı saati?