Galatasaray - PSV Eindhoven maçı nerede, hangi statta, nasıl gidilir? Galatasaray-PSV maçı neden Başakşehir Fatih Terim stadyumunda?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Tur mücadelesinde PSV Eindhoven ile karşılaşacağı mücadelenin Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda olacağının açıklanmasının ardından futbol severler tarafından en çok merak edilen "Galatasaray - PSV Eindhoven maçı nerede, hangi statta, nasıl gidilir? Galatasaray-PSV maçı neden Başakşehir Fatih Terim stadyumunda?" soruları oldu.