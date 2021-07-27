Galatasaray - PSV Eindhoven maçı nerede, hangi statta, nasıl gidilir? Galatasaray-PSV maçı neden Başakşehir Fatih Terim stadyumunda?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Tur mücadelesinde PSV Eindhoven ile karşılaşacağı mücadelenin Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda olacağının açıklanmasının ardından futbol severler tarafından en çok merak edilen "Galatasaray - PSV Eindhoven maçı nerede, hangi statta, nasıl gidilir? Galatasaray-PSV maçı neden Başakşehir Fatih Terim stadyumunda?" soruları oldu.
5-1'lik mağlubiyetin rövanşında Başakşehir Fatih Terim stadyumunda PSV Eindhoven'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Tur şansı az gibi görülse de Aslan tüm şansını değerlendirmek için elinden geleni yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın PSV'ye karşı en büyük kozlarından birisi de seyirci faktörü olacak. Maçın seyircili olacağının açıklanmasının ardından birçok futbol sever, maçın neden Türk Telekom Stadyumu'nda yapılmadığı ve nerede yapılacağı ile ilgili internette arama yapmakta. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesi en çok merak edilen "Galatasaray - PSV Eindhoven maçı nerede, hangi statta, nasıl gidilir?"soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA, NASIL GİDİLİR?
Galatasaray, PSV Eindhoven maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na otobüs ve metro hattı bulunmaktadır.
BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU'NA NASIL GİDİLİR?
Maçın seyircili oynanacak olmasının açıklanmasının ardından birçok taraftar Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na nasıl gidileceği ile ilgili arama yapmakta.
Otobüs: 146F, 78, 78B, 78C, 78F, 78H, 78Ş
Metro: M3
Basaksehir şehrinde başakşehir fatih terim stadı yakınlarındaki Otobüs durakları;
- Bilali Habeşi Camii
- Bilali Habeşi Camii/ Fenertepe Yönü
- Sular Vadisi/ Başakşehir Dvlt Hast Yönü
- Hisar Sitesi/ Başakşehir 2.Etap Yönü
- Hisar Sitesi
Basaksehir içinde başakşehir fatih terim stadı için Otobüs hatları;
- MK31 Kanuni Sultan Süleyman
- 78B Fenertepe Peronlar/ Yenibosna Yönü
- 78E Fenertepe Peronlar/ Yenibosna Yönü
- 78F Başakşehir Metrokent
- 78G Fenertepe Peronlar/ Yenibosna Yönü
- 78H Eminönü
- 78ZB Fenertepe Peronlar/ Yenibosna Yönü
- 146BA I·stanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü
- 146F Fenertepe Peronlar/ Yenibosna Yönü
- 146K Fenertepe Peronlar/ Yenibosna Yönü
- 78C Su Kemeri/ Yunus Emre Mah. Yönü
- 78Ş Aşık Veysel Caddesi/ Şahin Tepesi Yönü
- 78 Başakşehir Metrokent
- 98H Başakşehir Metrokent/ Bakırköy Yönü
- 98KM Fenertepe Peronlar
- 98 Bakırköy/ İncirli Yönü
- 146M Mecidiyeköy Metrobüs
GALATASARAY-PSV MAÇI NEDEN BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU'NDA?
Galatasaray'ın stadı Türk Telekom Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmaları yapılmasından dolayı maçın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılmasına karar verildi.