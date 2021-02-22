Galatasaray ne zaman bay geçecek? Süper Lig 26. haftasında hangi takım bay geçecek?
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Galatasaray ne zaman bay geçecek? Süper Lig 26. haftasında hangi takım bay geçecek?

22.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:24
Galatasaray ne zaman bay geçecek? Süper Lig 26. haftasında hangi takım bay geçecek?

Süper Lig 26. haftası devam ederken, Süperlig'te bu hafta hangi takım bay geçecek? Süperlig 26. hafta bay geçen takım kim? BAY geçmek ne demek? soruları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray ne zaman bay geçecek? İşte detaylar...

Galatasaray ne zaman bay geçeceği ile taraftarların gündeminde yer almaya devam ediyor. Süper Lig'de takım fazlalığı dolayısıyla bu yıl uygulamaya konulan bay sistemi, 21 takım için uygulanmaya devam ediliyor. Her hafta bir takımın bay geçerek maça çıkmadığı sistem, şampiyonluk yarışında puan durumunun takibini yapan taraftarların da odağında yer alıyor. Peki, Galatasaray ne zaman bay geçecek ve sonraki hafta mücadeleleri hangileri?

GALATASARAY NE ZAMAN BAY GEÇECEK?

Galatasaray, Nisan'ın ikinci haftasında oynanacak 33'üncü Hafta mücadelesini bay geçirerek tamamlayacak.

  • 27.02.2021Galatasaray v BB Erzurum
  • 03.03.2021Ankaragücü v Galatasaray
  • 07.03.2021Galatasaray v Sivasspor
  • 14.03.2021Kayserispor v Galatasaray
  • 21.03.2021Galatasaray v Çaykur Rizespor
  • 04.04.2021Hatayspor v Galatasaray
  • 11.04.2021Galatasaray v Karagümrük
  • 18.04.2021Göztepe v Galatasaray
  • 21.04.2021Galatasaray v Trabzonspor
  • 25.04.2021Antalyaspor v Galatasaray
  • 28.04.2021Galatasaray v Konyaspor
  • 02.05.2021Gençlerbirliği v Galatasaray
  • 09.05.2021Galatasaray v Beşiktaş
  • 12.05.2021Denizlispor v Galatasaray
  • 16.05.2021Galatasaray v Yeni Malatya
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